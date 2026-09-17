Bollo auto 2027, queste auto di Stellantis non lo pagheranno: ecco le Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Citroën e Peugeot coinvolte

La novità sul bollo auto annunciata ieri dall’esecutivo potrebbe trasformarsi in un bel vantaggio per molti automobilisti italiani. Nel 2027, infatti, le vetture con una potenza non superiore a 80 kW potrebbero beneficiare dell’esenzione, entro i limiti previsti dal nuovo provvedimento. E guardando alla gamma Stellantis, i modelli coinvolti sono più numerosi di quanto si potrebbe pensare.

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Il dato da controllare è quello indicato sulla carta di circolazione, alla voce P.2. Non basta quindi fermarsi ai cavalli dichiarati nelle pubblicità o alla potenza complessiva di un sistema ibrido, perché ciò che conta è il valore ufficialmente riportato sul documento dell’auto.

Bollo auto 2027, ecco le Stellantis che rientrano negli 80 kW

Fiat è sicuramente uno dei marchi con più modelli interessati. Pandina Hybrid e 500 Hybrid sono ampiamente sotto il limite, mentre rientrano anche Grande Panda Turbo 100 e Fiat 600 Turbo 100. Discorso interessante anche per le ibride: Grande Panda Hybrid 110 e Fiat 600 Hybrid 110 dichiarano 81 kW complessivi, ma il motore termico sviluppa 74 kW. Secondo il criterio indicato da ACI per le vetture ibride, anche queste versioni rientrerebbero quindi nella soglia tecnica degli 80 kW.

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Anche Lancia può dire la sua. La nuova Ypsilon Turbo 100 sviluppa 74 kW e rientra senza problemi. Lo stesso discorso vale per Ypsilon Hybrid 110: la potenza complessiva è di 81 kW, ma il motore termico si ferma a 74 kW. Per le ibride è proprio quest’ultimo valore quello preso in considerazione nel calcolo ordinario del bollo. Jeep porta nella lista sia Avenger Turbo 100 sia Avenger e-Hybrid 110. In entrambi i casi il motore termico sviluppa 74 kW. Restano invece fuori le versioni 4xe più potenti.

Citroën presenta diverse versioni interessanti: C3 Turbo 100 e C3 Hybrid 110 rientrano entrambe nella soglia, così come C3 Aircross Turbo 100. Fuori, invece, C3 Aircross Hybrid 145, il cui motore termico sviluppa 100 kW. Situazione simile per Peugeot. 208 Turbo 100 e 2008 Turbo 100 rientrano nel limite degli 80 kW e sono quindi tra i modelli da tenere d’occhio in vista del 2027.

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In casa Opel rientrano le Corsa con motore da 74 kW, comprese le versioni ibride che utilizzano il termico da 100 CV, oltre alla Mokka 1.2 Turbo 100 da 74 kW. Astra, invece, resta fuori dalla soglia nelle motorizzazioni attuali considerate.

Alfa Romeo, almeno con la gamma attuale, resta invece fuori. Junior, Tonale, Giulia e Stelvio superano infatti la soglia prevista. La verifica finale, però, va sempre fatta sul libretto: anche pochi kW possono decidere se il bollo nel 2027 dovrà essere pagato oppure no.