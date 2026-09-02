Citroën cresce ancora in Italia: C3 terza assoluta ad agosto 2026 e prima tra le auto a benzina

Citroën C3 continua a dare una spinta importante ai risultati del marchio francese in Italia. Anche ad agosto Citroën ha guadagnato terreno, chiudendo il mese con una quota del 3,6% secondo i dati elaborati da Dataforce. Rispetto allo stesso periodo del 2025 i volumi sono cresciuti del 7%, mentre nel solo mercato delle autovetture l’aumento è stato dell’11%, con 0,3 punti di quota in più.

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Citroën C3 resta tra le auto più vendute in Italia

A tirare la volata è soprattutto la Citroën C3, che ad agosto si è piazzata al terzo posto assoluto tra le auto più vendute nel nostro Paese. La compatta francese è stata anche la vettura a benzina più venduta del mese, un dato che conferma quanto la nuova generazione stia trovando spazio sul mercato italiano.

La C3 continua quindi a essere il modello più importante della gamma Citroën. Dimensioni compatte, impostazione semplice e prezzi relativamente accessibili stanno aiutando il modello a mantenere numeri solidi in un segmento dove la concorrenza non manca.

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Buoni segnali arrivano anche dal canale dei privati. Ad agosto Citroën ha aumentato del 6% i volumi rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre la quota è salita di 0,1 punti. È un dato che pesa, perché fotografa le scelte dirette dei clienti e non solo quelle di flotte o aziende.

Continua a crescere anche la nuova Citroën C3 Aircross. Ad agosto il SUV compatto ha guadagnato 0,4 punti di quota rispetto al 2025. Se si guarda ai primi otto mesi dell’anno, il progresso arriva a 1,6 punti.

C3 Aircross gioca soprattutto la carta dello spazio. Con i suoi 4,39 metri può essere ordinato anche in configurazione a sette posti, una soluzione ancora poco comune tra i SUV compatti. La gamma comprende inoltre più motorizzazioni, così da rivolgersi a clienti con esigenze diverse.

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Segnali positivi arrivano anche dai veicoli commerciali Citroën. Berlingo cresce di 1,2 punti rispetto allo scorso anno, Jumpy di 0,5 e Jumper di 2,9 punti. Anche questo fronte contribuisce quindi al buon andamento del marchio nel mercato italiano.