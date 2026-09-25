Le fabbriche tedesche di Mercedes stanno diventando un lusso insostenibile

Circa settant’anni di storia industriale, e adesso Mercedes si trova a fare i conti con un dubbio molto scomodo (che dubbio non è): quanto costa davvero costruire una macchina in Germania? La risposta sembra essere, semplicemente, troppo.

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Michael Schiebe, membro del consiglio di produzione, ha scelto l’assemblea dei lavoratori di Sindelfingen per lanciare l’avvertimento: se i costi non scendono, uno stabilimento di assemblaggio e uno di produzione di motori in Germania potrebbero chiudere.

Il confronto che brucia di più è con Kecskemét, in Ungheria. I costi di produzione tedeschi sono circa il 70% superiori rispetto allo stabilimento ungherese. Praticamente, la differenza è un abisso, un abisso che Mercedes ha già iniziato a riempire in silenzio: la Classe G e i modelli di segmento più piccolo sono già stati spostati verso est. La mappa produttiva del gruppo si sta ridisegnando, un pezzo alla volta.

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La rete tedesca conta sei stabilimenti. Tre dedicati all’assemblaggio di autovetture, Sindelfingen, Rastatt e Brema, e tre focalizzati sui sistemi di propulsione, a Untertürkheim, Berlino e Amburgo. Schiebe non ha nominato nessuno di questi esplicitamente, il che rende l’avvertimento ancora più efficace come strumento di pressione: nell’incertezza, tutti si sentono coinvolti.

Dal 2019 Mercedes ha già tagliato i costi fissi del 25%, ma non sembra essere bastato. Al Capital Markets Day del 2025, la casa di Stoccarda ha annunciato una riduzione ulteriore del 10% sui costi di produzione entro il 2027, insieme a un ridimensionamento della capacità globale: da 2,5 milioni di veicoli nel 2024 a una forchetta tra 2 e 2,2 milioni. L’obiettivo dichiarato per gli stabilimenti tedeschi è arrivare a una capacità di circa 900.000 veicoli l’anno. Il che significa ottimizzare, concentrare, e, quasi inevitabilmente, eliminare.

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L’avvertimento cade nel momento peggiore possibile per i sindacati: l’IG Metall si prepara al rinnovo del contratto collettivo nel settore metalmeccanico, mentre decine di migliaia di lavoratori dell’auto manifestano in tutta la Germania contro i tagli. La pressione cinese, i dazi americani, i costi energetici: il settore tedesco non è mai stato sotto fuoco da così tante direzioni insieme.

Mercedes è in buona compagnia. Volkswagen ha già pianificato la chiusura di quattro stabilimenti tra il 2031 e il 2034, Audi ha messo in discussione il futuro di Neckarsulm.