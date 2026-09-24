Lancia torna all’attacco in Spagna: Ruiloba punta alla vittoria nel Rally Villa de Llanes

Lancia Corse Spagna torna subito in azione e lo fa con un obiettivo molto chiaro: provare a vincere il Rally Villa de Llanes. Dopo l’appuntamento del Blendio Princesa de Asturias Rally, Diego Ruiloba e Ángel Vela sono pronti a rimettersi al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale per il secondo rally consecutivo nelle Asturie.

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Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale pronta per il Rally Villa de Llanes

Il momento è favorevole. Quindici giorni fa la nuova vettura da rally di Lancia ha ottenuto sette vittorie di prova speciale al Princesa de Asturias, il miglior risultato parziale registrato finora, portando a casa anche la terza affermazione in una tappa bonus su sterrato. Numeri che danno fiducia in vista di Llanes, gara che apre la parte finale della stagione 2026 del S-CER, il Super Campionato Spagnolo Rally.

Le strade delle Asturie orientali, però, non perdonano. L’asfalto può diventare molto scivoloso e le condizioni meteo rendono spesso la gara complicata da interpretare. Ruiloba e Vela conoscono bene il terreno e soprattutto sanno già cosa significa vincere qui.

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Nel 2024 i due conquistarono infatti una delle loro vittorie più importanti proprio al Rally Villa de Llanes. Per Ángel Vela l’appuntamento ha anche un significato particolare, visto che correrà davanti al pubblico di casa. Due anni dopo quel successo, l’obiettivo resta lo stesso: tornare sul gradino più alto del podio, questa volta con i colori ufficiali di Lancia Corse Spagna.

Il ritorno di Lancia a Llanes ha anche un forte valore storico. Il marchio italiano vanta quattro vittorie assolute nella gara, tre delle quali consecutive. Nel 1986 Salvador Servià e Jordi Sabater vinsero con la Lancia Rally 037, mentre negli anni successivi arrivarono i successi della Delta Integrale. Chus Puras e José Arrarte si imposero nel 1990 e nel 1992, mentre nel 1991 furono Gustavo Trelles e Ricardo Ivetich a portare al successo la Delta HF Integrale 16V.

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La 49ª edizione del Rally Villa de Llanes scatterà giovedì alle 21:30 dal centro della cittadina. Il programma prevede cinque prove speciali nella giornata di venerdì, compresa una prova urbana in notturna a Toró, e altre otto prove cronometrate nella seconda tappa.

Diego Ruiloba non nasconde le ambizioni: il pilota spagnolo considera Llanes una delle gare più speciali della stagione e ritiene che squadra, vettura e velocità siano sufficienti per puntare al successo fin dal primo chilometro.