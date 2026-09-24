La nuova Alfa Romeo Tonale debutta in Marocco con l’esclusiva edizione Leil

Alfa Romeo continua a puntare sul Marocco e lo fa con una Tonale aggiornata, più ricca e con una gamma costruita per coprire esigenze diverse. Il SUV compatto del Biscione non cambia completamente pelle, ma lavora sui dettagli, sulla dotazione e sul posizionamento, cercando di essere ancora più competitivo in un mercato dove il segmento SUV continua ad avere un peso importante.

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Nuova Alfa Romeo Tonale, in Marocco arriva con due versioni

A livello estetico la Tonale resta subito riconoscibile. Il frontale conserva il Trilobo e lo Scudetto Alfa Romeo, mentre la firma luminosa Full LED continua a darle un aspetto molto personale. Le proporzioni restano equilibrate e sportive, senza cercare effetti troppo vistosi, mentre cerchi di grandi dimensioni e dettagli specifici cambiano il carattere a seconda dell’allestimento scelto.

La gamma parte dalla Tonale Edition LEIL, proposta a 380.000 dirham. Qui troviamo il tetto panoramico apribile, cerchi da 18 pollici e una configurazione pensata per unire eleganza e dotazione. Più in alto c’è la Tonale Veloce, disponibile a 460.000 dirham, che spinge maggiormente sul lato sportivo con cerchi Dark Miron da 19 pollici, pinze freno Brembo rosse, elementi esterni neri lucidi e fari Full LED Matrix.

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Anche dentro non cambia la filosofia. Alfa Romeo continua a mettere il guidatore al centro, con una plancia orientata verso chi è al volante e una strumentazione completamente digitale. Davanti c’è il quadro TFT da 12,3 pollici, mentre al centro trova posto il display da 10,25 pollici con navigatore integrato. Apple CarPlay e Android Auto sono presenti, insieme a climatizzatore automatico bizona, accesso senza chiave e illuminazione ambientale.

Sulla Veloce il livello sale ancora, con sedili in pelle riscaldati e ventilati, regolazioni elettriche, volante riscaldato e ricarica wireless per lo smartphone. Insomma, l’obiettivo è quello di rendere la Tonale più comoda e completa senza perdere quella sensazione di auto pensata prima di tutto per chi guida.

Sul mercato marocchino la motorizzazione scelta è il 1.6 Diesel Multijet II da 130 CV, abbinato al cambio automatico DCT a sei rapporti. Una soluzione che guarda soprattutto a chi percorre molti chilometri e cerca un buon compromesso tra consumi, fluidità e prestazioni. Rimane anche il selettore Alfa DNA, utile per adattare la risposta dell’auto alle diverse situazioni.

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La dotazione di sicurezza comprende frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo, mantenimento della corsia, riconoscimento dei segnali stradali e telecamera posteriore. Sulla Veloce si aggiungono telecamera a 360 gradi, monitoraggio dell’angolo cieco e parcheggio automatico.

La vera novità commerciale riguarda però la LEIL Edition. Nata proprio sulla Tonale, ora viene estesa anche a Junior e Stelvio, diventando di fatto una famiglia trasversale alla gamma. La Junior LEIL parte da 290.000 dirham, mentre la Stelvio LEIL viene proposta a 510.000 dirham. Per Alfa Romeo si tratta di un modo semplice per dare più coerenza all’offerta marocchina e allo stesso tempo creare una versione riconoscibile su tre modelli molto diversi tra loro.