Alfa Romeo Tonale Ibrida Sport Speciale svelata in Giappone: solo 60 esemplari

Alfa Romeo amplia la propria offerta in Giappone con una nuova serie limitata della Tonale. Stellantis Japan lancerà infatti il 24 settembre la Alfa Romeo Tonale Ibrida Sport Speciale, versione speciale del SUV del Biscione prodotta in appena 60 esemplari per il mercato giapponese. Il prezzo consigliato è stato fissato a 6.880.000 yen, tasse incluse.

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Alfa Romeo Tonale Ibrida Sport Speciale, edizione limitata per il Giappone

La nuova versione nasce sulla base della Tonale Ibrida Veloce e porta avanti il concetto Sport Speciale già introdotto in Giappone lo scorso agosto sulla Junior. Proprio il buon riscontro ottenuto dalla Junior Ibrida Sport Speciale ha spinto Alfa Romeo a estendere questa formula anche alla Tonale.

L’impostazione resta quella tipica del marchio: sportività sì, ma senza rinunciare a una certa eleganza. Per questo la Sport Speciale punta su una serie di dettagli specifici, soprattutto in bianco e argento, che modificano l’aspetto della vettura senza stravolgerne le forme.

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All’esterno troviamo finiture nere sulle minigonne laterali e sul paraurti posteriore, abbinate a inserti argentati. Le pinze freno Brembo sono invece nere, scelta meno vistosa rispetto al classico rosso ma coerente con l’impostazione più raffinata di questa serie limitata. Sulla carrozzeria compare inoltre uno specifico badge Sport Speciale, che identifica immediatamente il modello.

Anche l’abitacolo riceve un trattamento dedicato. I sedili sono rivestiti in Alcantara e pelle naturale, con inserti bianchi, mentre le cuciture a contrasto interessano plancia, pannelli porta, sedili e bracciolo centrale. Il volante sportivo in pelle riprende lo stesso tema con dettagli bianchi, creando un contrasto netto con l’interno prevalentemente scuro.

Tra gli elementi più particolari c’è anche l’illuminazione ambientale multicolore, sviluppata con un motivo geometrico ispirato al Biscione, uno dei simboli storici di Alfa Romeo. Un dettaglio pensato per dare più personalità all’abitacolo e distinguere questa versione dalle altre Tonale.

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La nuova serie limitata sarà disponibile in due colori. La maggior parte dei 60 esemplari sarà proposta in Rosso Brera, con 45 unità, mentre le restanti 15 vetture saranno verniciate in Bianco Alfa.

La Tonale Ibrida Sport Speciale arriva pochi mesi dopo il debutto in Giappone della Tonale aggiornata, presentata a marzo con un frontale rivisto e diversi interventi su comfort, funzionalità e qualità percepita. Con questa serie numerata, Alfa Romeo prova ad aggiungere un ulteriore elemento di esclusività a un modello che continua ad avere un ruolo importante nella presenza del marchio sul mercato giapponese.