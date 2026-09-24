Stellantis mette ordine in Sud America: una sola regia per le principali aree strategiche

Stellantis cambia assetto in Sud America e prova a rendere più semplice e diretto il coordinamento delle attività istituzionali. Il gruppo ha deciso di riunire sotto un’unica guida diverse aree che, pur lavorando spesso sugli stessi temi, fino a oggi facevano riferimento a strutture differenti.

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A guidare la nuova organizzazione sarà Márcio de Lima Leite, nominato Presidente delle Relazioni Istituzionali per il Sud America. La decisione è stata annunciata da Herlander Zola, Presidente e COO di Stellantis per la regione, al quale de Lima Leite riporterà direttamente.

Stellantis cambia organizzazione in Sud America

La novità riguarda soprattutto il modo in cui verranno gestiti i rapporti istituzionali e le attività collegate. Nella nuova struttura confluiranno infatti Affari Legali, Pianificazione Fiscale, Affari Pubblici, Commercio Estero, Affari Regolamentari e Comunicazione Aziendale.

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L’idea è quella di far lavorare queste funzioni in maniera più coordinata, evitando sovrapposizioni e rendendo più rapido il confronto su temi che, in molti casi, si intrecciano tra loro. Per un gruppo come Stellantis, molto presente in Sud America e soprattutto in Brasile, si tratta di un passaggio importante anche considerando il peso che normative, fiscalità, commercio e rapporti con le istituzioni hanno sulle strategie industriali.

La Comunicazione Aziendale continuerà comunque a mantenere un ruolo autonomo e centrale. L’area resta guidata da João Veloso, Vicepresidente della Comunicazione per il Sud America, e continuerà a essere rappresentata direttamente nel Consiglio di Amministrazione regionale.

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Cambia invece il riferimento organizzativo degli Affari Regolatori. La divisione guidata da João Irineu mantiene le proprie competenze, ma passa dall’area di pianificazione di programmi e prodotti alla nuova struttura istituzionale. Stellantis punta così a creare un collegamento più stretto tra chi segue le normative e le altre funzioni impegnate nei rapporti con enti pubblici, associazioni e istituzioni.

Márcio de Lima Leite conosce molto bene il gruppo. Lavora in azienda dal 2000 e ha ricoperto nel tempo diversi incarichi nei settori legale, fiscale e dello sviluppo aziendale. È avvocato e commercialista e possiede un master in Diritto Commerciale.

Tra il 2022 e il 2025 ha inoltre guidato ANFAVEA, l’associazione brasiliana dei costruttori, di cui oggi è vicepresidente. Ricopre anche incarichi in FIESP e FIEMG ed è membro del Consiglio per lo Sviluppo Economico e Sociale della Presidenza della Repubblica.

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Nel nuovo ruolo continuerà infine a collaborare anche ai programmi Stellantis dedicati a cultura, istruzione e salute, coordinati dal vicepresidente senior Massimo Cavallo.