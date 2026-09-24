Fiat 500 protagonista a Vogue World Milano: l’icona del 1957 guarda già al suo 70° anniversario

La Fiat 500 torna a prendersi la scena, questa volta in un contesto decisamente diverso dal solito. Niente saloni dell’auto o presentazioni di prodotto: il 22 settembre la piccola italiana è stata protagonista di Vogue World: Milano, nella cornice della Galleria Vittorio Emanuele II, trasformata per una sera in un grande palcoscenico dedicato al Made in Italy.

Advertisement

Fiat 500 protagonista a Vogue World Milano

FIAT ha scelto di portare sotto i riflettori la 500 del 1957, uno dei modelli che più di altri hanno raccontato un pezzo di storia italiana. In mezzo a moda, musica e performance, la sua presenza aveva quasi il valore di un simbolo: ricordare quanto questa vettura sia riuscita ad andare ben oltre il semplice ruolo di automobile.

La 500 è stata infatti una delle protagoniste della motorizzazione di massa. Per tantissime famiglie italiane ha significato libertà di movimento, viaggi, vacanze, spostamenti quotidiani. È entrata nelle fotografie di famiglia, nelle città, nei film e nella memoria collettiva del Paese. Anche per questo, a quasi settant’anni dal debutto, continua a essere riconosciuta immediatamente da generazioni molto diverse tra loro.

Advertisement

Durante la serata, un modellino in scala della 500 originale del 1957 è stato portato attraverso la Galleria da un rappresentante della nuova generazione. Un gesto semplice, pensato per raccontare il passaggio di testimone tra epoche differenti e il modo in cui un simbolo nato nel dopoguerra continui ancora oggi a essere reinterpretato.

La presenza a Vogue World ha avuto anche un altro significato importante. Nel 2027 la Fiat 500 compirà 70 anni, e l’appuntamento milanese può essere letto come una delle prime tappe verso un anniversario che inevitabilmente avrà un ruolo centrale nella comunicazione del marchio.

FIAT non si è però limitata a guardare indietro. Per le strade di Milano sono state utilizzate anche vetture più recenti, dalla 500 alla Topolino, coinvolte nelle varie attività organizzate attorno all’evento.

Advertisement

Il confronto tra passato e presente è stato quindi molto diretto. Da una parte la 500 del 1957, nata per rendere l’auto più accessibile agli italiani; dall’altra modelli che oggi provano a reinterpretare quello stesso spirito in un mercato completamente diverso, segnato da elettrificazione, mobilità urbana e nuove esigenze.

Ed è proprio qui che la 500 continua a funzionare per FIAT: non soltanto come modello storico da celebrare, ma come uno dei riferimenti più forti quando il marchio vuole raccontare la propria identità italiana.