Jeep Avenger al cento dell’attenzione in Brasile: consegnato il primo esemplare a un cliente storico del marchio

Jeep Avenger ha ufficialmente iniziato la sua avventura in Brasile. Il primo esemplare destinato a un cliente è stato infatti consegnato a Lucas Valente, 36 anni, appassionato del marchio da praticamente tutta la vita e già proprietario, nel corso degli anni, di diversi SUV Jeep.

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Jeep Avenger, prima consegna ufficiale in Brasile

Il rapporto tra Lucas e Jeep nasce molto prima dell’arrivo della nuova Avenger. Tutto è cominciato circa vent’anni fa, quando suo padre acquistò una Cherokee Sport nei primi anni Duemila. Da quel momento il legame con il marchio americano è diventato sempre più forte.

Una volta adulto, Lucas ha continuato su quella strada, passando praticamente attraverso tutta la gamma più recente di Jeep. Nel suo garage sono infatti entrate Renegade, Compass e Commander, fino ad arrivare adesso alla nuova Avenger.

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“Ho posseduto praticamente ogni modello Jeep. Abbiamo un legame e un affetto molto forti per il marchio”, ha raccontato durante la consegna.

A convincerlo questa volta non è stata però soltanto la fedeltà al brand. Secondo il nuovo proprietario, uno dei punti di forza della Avenger è il rapporto tra prezzo, tecnologia e dotazioni, particolarmente interessante considerando il segmento in cui si inserisce.

Tra gli elementi che Lucas ha apprezzato maggiormente ci sono il cruise control adattivo e i fari Matrix, dispositivi che sul mercato brasiliano non sono ancora così comuni su vetture di questa fascia.

“Il mercato oggi è molto competitivo e l’Avenger, nella sua fascia di prezzo, offre caratteristiche che si trovano su auto più costose”, ha spiegato, sottolineando anche la qualità percepita e quella robustezza che continua a rappresentare uno dei tratti più riconoscibili di Jeep.

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La nuova Avenger arriva così in Brasile con un compito abbastanza chiaro: allargare ulteriormente il pubblico del marchio, puntando anche su chi utilizza il SUV soprattutto in città.

Ed è proprio questo l’uso che Lucas immagina per la sua nuova auto. Alla domanda sulla prima avventura da affrontare con la Avenger, la risposta è stata molto concreta: il traffico quotidiano di San Paolo, tra lunghe ore trascorse in macchina e spostamenti continui.

C’è poi un altro aspetto particolarmente importante proprio per chi vive a San Paolo. Tutte le versioni brasiliane della Jeep Avenger utilizzano un sistema ibrido MHEV a 12V, caratteristica che permette al modello di essere esentato dalle limitazioni alla circolazione previste in città. Lucas potrà quindi utilizzare la sua nuova Jeep ogni giorno, senza dover fare i conti con le restrizioni che interessano molte altre vetture.