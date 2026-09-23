Land Rover Defender Pick-up, ecco come potrebbe essere il modello che nascerà negli USA con Stellantis

Il futuro Land Rover Defender Pick-up comincia a prendere forma, almeno virtualmente. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi sul possibile primo modello nato dalla collaborazione tra Jaguar Land Rover e Stellantis negli Stati Uniti, sono comparsi adesso alcuni render che provano a immaginare l’aspetto del nuovo fuoristrada con cassone.

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I primi render del Land Rover Defender Pick-up prodotto con Stellantis

Le immagini sono state realizzate da Nikita Chuicko per Kolesa e, naturalmente, non hanno alcun carattere ufficiale. Servono però a dare una prima idea di come potrebbe evolversi il Land Rover Defender pick-up se le indiscrezioni sul progetto americano dovessero trovare conferma.

La base scelta dal designer è quella dell’attuale Defender a cinque porte, modificato profondamente nella zona posteriore per ricavare un vero cassone. Una soluzione che riporterebbe il modello alle proprie origini, visto che le precedenti generazioni del Defender sono state proposte per anni anche in configurazione pick-up.

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Il render non si limita però a tagliare il tetto dell’attuale modello. Davanti compare infatti un frontale rivisto, con una grande griglia, nuovi fari e una protezione inferiore più pronunciata. Alcuni elementi sono ispirati al nuovo linguaggio stilistico visto sul progetto Freelander sviluppato da JLR insieme a Chery.

Anche dietro cambia praticamente tutto. Oltre al cassone troviamo nuovi gruppi ottici e un paraurti specifico, mentre le porte posteriori presentano un taglio inclinato che richiama volutamente alcune delle vecchie versioni pick-up del Defender.

La parte industriale del progetto, invece, era già emersa nei giorni scorsi. Secondo le indiscrezioni, il futuro Defender Pick-up dovrebbe essere il primo modello realizzato nell’ambito della collaborazione nordamericana tra JLR e Stellantis e dovrebbe essere prodotto in uno stabilimento americano del gruppo. Le due aziende avevano firmato a maggio un memorandum non vincolante per valutare una collaborazione sullo sviluppo di prodotti destinati al Nord America.

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Resta ancora da capire quale piattaforma verrà utilizzata. Una delle ipotesi porta alla base tecnica di Jeep Wrangler e Gladiator, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale. Kolesa sottolinea semplicemente che il futuro modello dovrebbe utilizzare un’architettura Stellantis e che la produzione americana dovrebbe iniziare entro la fine del decennio.

Per il momento, quindi, queste immagini non mostrano il vero Defender Pick-up, ma rappresentano la prima interpretazione concreta di un modello che potrebbe diventare uno dei progetti più interessanti nati dall’accordo tra Stellantis e Jaguar Land Rover.