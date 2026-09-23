Citroën Racing e TotalEnergies si riuniscono per un nuovo capitolo in Formula E

TotalEnergies e Citroën Racing tornano a correre insieme. Lo faranno nella tredicesima stagione dell’ABB FIA Formula E World Championship, con il Citroën Racing Formula E Team.

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Non si tratta di una semplice sponsorizzazione, ma del rinnovo di un sodalizio iniziato nel lontano 1968. Quasi sessant’anni di evoluzione tecnologica condivisa sui motori termici tradizionali, che ora trova un nuovo bacino di sbocco nella Formula E, la serie automobilistica dedicata alle monoposto elettriche. Il rinnovato impegno congiunto in Formula E debutta nell’era GEN4, che segna il nuovo step evolutivo della specie.

Prosegue così una liaison storica, il cui filo conduttore unisce le strade polverose dei rally mondiali ai circuiti dove i bolidi alla spina esprimono il loro potenziale. Quella fra TotalEnergies e Citroën Racing è una storia di successi, ingegneria e sfide, che compie ora un altro salto generazionale, con l’impegno congiunto in Formula E.

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La Formula E, con l’arrivo delle monoposto GEN4, cambia passo, diventando ancora più veloce, potente ed esigente. È proprio in tale scenario ad alto tasso tecnologico che TotalEnergies intende giocare un ruolo da protagonista, sfruttando la pista come banco di prova estremo per la gamma di fluidi ad alte prestazioni Quartz EV Fluid.

Anche se le monoposto di Formula E sono 100% elettriche, la gestione termica e l’efficienza dei componenti elettronici rappresentano una frontiera cruciale. L’impegno di TotalEnergies in tale ambito, con Citroën, non vuole relegare ai box le tecnologie messe alla prova dalle sollecitazioni estreme delle corse, ma vuole farne, ancora una volta, un acceleratore fondamentale per migliorare la protezione e l’efficienza energetica dei veicoli elettrificati di uso quotidiano.

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Il peso strategico di questa unione è sottolineato da Olivier Jansonnie, direttore di Stellantis Motorsport, che mette in risalto come la nuova partnership, in un campionato molto impegnativo come la Formula E, abbia l’ambizione di costruire le performance del futuro.

Gli fa eco Pierre-Gautier Caloni, Director Products Communication & Sponsoring di TotalEnergies Lubricants, che guarda al futuro con lo stesso entusiasmo delle origini, ritrovando, in uno spazio competitivo diverso dal solito, il legame con un partner storico come Citroën Racing. Citroën Racing condivide con TotalEnergies quasi sessant’anni di innovazione e successi nel motorsport. Il passato nei rally ha insegnato a entrambi i marchi come vincere. Ora, la sfida si sposta sul silenzioso e fulmineo territorio delle sfide elettriche.

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Fonte | Stellantis