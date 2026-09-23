Jeep festeggia 85 anni in Brasile: Avenger e Renegade diventano ancora più speciali

Jeep celebra i suoi primi 85 anni e sceglie il Brasile, uno dei mercati più importanti per il marchio, per lanciare una nuova serie speciale dedicata a questo anniversario. La gamma 85th Anniversary debutta inizialmente su Avenger e Renegade, con una produzione limitata e una dotazione più ricca rispetto agli allestimenti da cui derivano.

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Jeep Avenger e Renegade 85th Anniversary debuttano in Brasile

La Jeep Avenger 85th Anniversary punta soprattutto su tecnologia e look. Esternamente si riconosce per il tetto nero a contrasto, i cerchi in lega da 18 pollici con finitura scura e i loghi specifici dedicati agli 85 anni del marchio.

La dotazione comprende fari Matrix LED, telecamera a 360 gradi, sensori di parcheggio anteriori, griglia illuminata e sistema Jeep Adventure Intelligence. Quest’ultimo integra anche ChatGPT nell’assistente vocale di bordo, una delle novità più particolari di questa versione.

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All’interno troviamo invece dettagli color Maya Gold, utilizzati per cuciture, etichette e alcuni elementi della plancia. La Avenger brasiliana utilizza inoltre il sistema mild hybrid a 12 Volt abbinato al motore turbo T200, una soluzione pensata per ridurre consumi ed emissioni senza modificare troppo il carattere della vettura.

Ancora più ricca la Jeep Renegade 85th Anniversary, proposta in Brasile a 167.690 real. La serie speciale nasce dalla Longitude e aggiunge diversi elementi esclusivi, a cominciare dal tetto panoramico e dalla carrozzeria bicolore con tetto nero.

Anche nell’abitacolo tornano le cuciture Maya Gold, abbinate a finiture nere su volante, plancia e selettore del cambio. La dotazione comprende poi sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, sensore pioggia, accensione automatica dei fari, specchietto elettrocromatico e palette al volante.

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Sul fronte meccanico, Renegade utilizza la tecnologia mild hybrid Stellantis a 48 Volt, accompagnata da cambio automatico a sei rapporti. Non mancano sei airbag e numerosi ADAS, tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e rilevamento della stanchezza del conducente.

Jeep ha già confermato che il programma per gli 85 anni non si fermerà qui. Nei prossimi mesi arriveranno infatti anche Compass e Commander 85th Anniversary, con prezzi e dettagli che saranno comunicati successivamente.

Per il mercato brasiliano il 2026 sarà comunque un anno importante. Il responsabile Jeep per il Sud America, Hugo Domingues, ha anticipato l’arrivo della nuova Avenger, l’estensione della tecnologia mild hybrid all’intera gamma e ulteriori aggiornamenti per Renegade. La serie 85th Anniversary diventa così anche un’anticipazione della direzione che Jeep vuole seguire in Brasile nei prossimi mesi.