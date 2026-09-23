Opel STX Concept, a Parigi arriva la station wagon del futuro: il Blitz prepara una grande sorpresa

Opel ha deciso di giocare d’anticipo in vista del Salone dell’Auto di Parigi. Il marchio tedesco ha infatti svelato il nome della sua nuova concept car, che si chiamerà Opel STX Concept e sarà presentata in anteprima mondiale al Mondial de l’Auto. Una sigla che dice già molto sulla direzione scelta dal costruttore di Rüsselsheim.

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Opel STX Concept anticipa il futuro delle station wagon

La parte più interessante è proprio quel “ST”. Il richiamo è chiaramente alle Sports Tourer, denominazione utilizzata da Opel per le sue station wagon, come l’attuale Astra Sports Tourer. La STX Concept non anticiperà quindi un modello specifico, ma servirà a mostrare come potrebbe evolvere questo tipo di carrozzeria nei prossimi anni.

Opel ha una lunga storia nel segmento. Nel 1953 contribuì a rendere popolare in Europa il concetto di station wagon con la Olympia Rekord Caravan e ancora oggi continua a presidiare questa categoria con Astra Sports Tourer. Il modello attuale offre fino a 1.634 litri di capacità di carico e abbina praticità, tecnologia e il nuovo linguaggio stilistico caratterizzato dal frontale Vizor.

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Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha chiarito che la STX Concept sarà soprattutto una vetrina per il design futuro del marchio. Alcune delle soluzioni mostrate a Parigi dovrebbero infatti arrivare successivamente anche sulle Opel di produzione.

La nuova concept non sarà però l’unica protagonista dello stand tedesco. Al suo fianco ci sarà anche la Opel GSE 27FE, la monoposto GEN4 con cui il marchio affronterà la stagione 2026/27 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.

La nuova vettura da corsa potrà contare su trazione integrale permanente, oltre 800 CV e una capacità di recupero energetico fino a 700 kW. Al volante ci saranno Mitch Evans e Théo Pourchaire, mentre Opel sta completando la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione.

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A Parigi ci sarà spazio anche per la nuova Opel Corsa GSE, che porta su strada parte del lavoro sviluppato nel motorsport. La hot hatch elettrica utilizza lo stesso motore della Mokka GSE e della Mokka GSE Rally, con una potenza di 207 kW, pari a 281 CV, e 345 Nm di coppia.

Le prestazioni sono da vera sportiva: lo 0-100 km/h viene coperto in appena 5,5 secondi, un dato che rende Corsa GSE la Opel di serie più veloce attualmente in gamma.

Tutte le novità saranno presentate ufficialmente il 12 ottobre durante la conferenza stampa Opel, quando verranno svelati anche nuovi dettagli sulla STX Concept e sul futuro design del marchio.