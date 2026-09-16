Stellantis prepara un Salone di Parigi da protagonista: 9 concept e oltre 60 auto in esposizione

Stellantis si prepara in grande stile al Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre. Il gruppo porterà nella capitale francese oltre 60 veicoli e ben nove concept car, con uno stand da 5.340 metri quadrati che sarà il più grande dell’intera manifestazione. Una presenza decisamente importante, pensata per mostrare quanto il gruppo voglia spingere sulla nuova fase aperta con il piano strategico FaSTLAne 2030.

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Stellantis al Salone di Parigi 2026 con tante novità per quasi tutti i suoi marchi

Lo spazio espositivo, allestito nel padiglione 4 di Porte de Versailles, racconterà praticamente tutto il mondo Stellantis, dalla mobilità urbana ai modelli pensati per i lunghi viaggi. Il filo conduttore sarà ancora una volta la libertà di scelta tra diverse motorizzazioni, con benzina, ibrido ed elettrico che continueranno a convivere nella strategia del gruppo.

Tra le protagoniste ci sarà DS Automobiles, che porterà per la prima volta in un Salone internazionale la nuova DS N°7. Il modello sarà disponibile sia in versione ibrida sia completamente elettrica, con un’autonomia dichiarata fino a 740 km.

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Per Fiat sarà invece il momento di mettere sotto i riflettori Grizzly e Grizzly Fastback, due modelli chiamati a rafforzare la presenza del marchio nel segmento dei SUV familiari. Grande attesa anche per Lancia, che svelerà la nuova Gamma. Il modello, prodotto a Melfi, segnerà il ritorno del marchio nel segmento C-UV con una carrozzeria fastback e un’impostazione più moderna.

Spazio anche a Leapmotor, che porterà in anteprima europea la B03 e la D19. La prima è una compatta elettrica di segmento B, mentre la seconda rappresenta il nuovo SUV ammiraglia del costruttore cinese.

Opel mostrerà invece il design definitivo della GSE 27FE Formula E, la nuova Corsa GSE e un concept ancora inedito. Alfa Romeo porterà l’intera gamma attuale, da Junior a Tonale, passando per Giulia, Stelvio e 33 Stradale. Accanto ai modelli più recenti ci sarà anche una Spider “Duetto” proveniente dal Museo di Arese, scelta per celebrare i suoi 60 anni.

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Per Citroën il Salone di Parigi avrà un sapore particolare. Il marchio francese porterà una gamma completamente rinnovata e ha già anticipato una sorpresa legata a uno dei modelli più iconici della propria storia. Molto ricco anche il programma di Peugeot, che punterà su Hypersquare e sulla concept Polygon, affiancate dalla 9X8 Hypercar e dalla nuova E-208 GTi.

Uno dei temi centrali del Salone sarà il design. Ralph Gilles e Gilles Vidal illustreranno la nuova impostazione creativa di Stellantis, mentre Ned Curic presenterà STLA One, la piattaforma tecnologica che integra software, intelligenza artificiale e architetture veicolo. A guidare la delegazione del gruppo saranno Antonio Filosa ed Emanuele Cappellano, a conferma del peso che Stellantis ha deciso di dare all’appuntamento parigino.