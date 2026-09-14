Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, ecco perché saranno così importanti per il futuro del gruppo

Fiat sta preparando una nuova fase della propria gamma e i nuovi Grizzly e Grizzly Fastback avranno un ruolo tutt’altro che secondario. I due modelli non sono ancora stati presentati ufficialmente, ma sono già comparsi in foto spia, al salone di Torino 2026 e anche sui canali social del marchio, in attesa del debutto previsto al Salone di Parigi del prossimo mese.

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Entrambi nasceranno sulla famiglia Smart Car, architettura derivata dalla CMP e già utilizzata da diversi modelli Stellantis. In Europa la conosciamo attraverso Citroën C3 e C3 Aircross, Opel Frontera e Fiat Grande Panda, mentre in Brasile la stessa base tecnica è stata impiegata soprattutto per Citroën C3, Aircross e Basalt.

L’importanaa strategica di Fiat Grizzly e Grizzly Fastback

Si tratta di un’analisi di Felipe Munoz, che mette in evidenza come Stellantis stia progressivamente allargando l’impiego della piattaforma Smart Car a più marchi e segmenti. Una strategia che permette di condividere componenti, sviluppo e processi industriali su volumi molto più elevati rispetto al passato.

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I numeri europei mostrano già quanto questa formula possa essere importante. Nei primi sei mesi del 2026, C3, C3 Aircross, Opel Frontera e Fiat Grande Panda hanno raggiunto complessivamente 220.942 immatricolazioni, contro le 123.518 dello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita è quindi stata del 79%.

Non tutti i modelli si sono però comportati allo stesso modo. Citroën C3 è scesa da 95.895 a 81.524 unità, mentre C3 Aircross è salita a 54.776 immatricolazioni. Ancora più forte la crescita di Opel Frontera, arrivata a 44.023 unità, mentre Fiat Grande Panda è passata da 3.748 a 40.619 esemplari.

In Brasile il quadro è invece più complicato. C3, Aircross e Basalt hanno totalizzato 16.391 unità nella prima metà del 2026, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo del 2025. È proprio per questo che l’arrivo di altri modelli sulla stessa architettura diventa strategico.

Jeep Avenger ha già iniziato ad ampliare la presenza della Smart Car nel Paese, mentre la futura Argo X porterà questa base tecnica anche in uno dei segmenti più importanti per Fiat. Successivamente toccherà proprio a Grizzly e Grizzly Fastback.

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In Europa, Fiat Grizzly dovrebbe inserirsi nella fascia dei SUV più grandi del marchio e potrebbe arrivare anche con configurazione a sette posti. La Grizzly Fastback, invece, porterà in Europa una carrozzeria ancora poco esplorata da Fiat, mentre in Brasile raccoglierà idealmente l’eredità dell’attuale Fastback, oggi tra i modelli più importanti della gamma locale.