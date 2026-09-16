Ram 1500 Rumble Bee SRT da oltre 900 CV venduto per 1,5 milioni di dollari

Il Ram 1500 Rumble Bee SRT 2027 torna a far parlare di se. Un esemplare del potente pickup insieme a un Dodge Ram 1500 SRT-10 del 2005 è stato infatti venduto per 1,5 milioni di dollari, con Dana White, presidente e CEO della UFC, che si è aggiudicato l’intero pacchetto durante l’ultima asta Barrett-Jackson.

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Ram 1500 Rumble Bee SRT, oltre 900 CV per un pick-up davvero esagerato

Dietro la vendita c’era anche una finalità benefica. Ram ha scelto di legare l’iniziativa al 25° anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001, rendendo omaggio ai soccorritori, ai militari e a tutte le persone che intervennero subito dopo gli attacchi. Un contesto particolare, che ha contribuito a rendere ancora più importante l’asta.

Il vero protagonista, però, resta lui: il Rumble Bee. Ram ha sviluppato questo esemplare insieme a UFC e RealTruck, partendo da una base già estrema e spingendosi ancora oltre. Il risultato è uno di quei mezzi che sembrano quasi costruiti apposta per ricordare quanto gli americani amino esagerare quando si parla di motori e pick-up.

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Sotto il cofano troviamo il V8 HEMI Hellcat da 6,2 litri, al quale è stato abbinato un compressore volumetrico Direct Connection da 3,0 litri. La potenza supera i 900 cavalli, un valore che dice praticamente tutto. Parliamo pur sempre di un Ram 1500, quindi di un grande pick-up, ma con prestazioni e carattere che appartengono più al mondo delle muscle car che a quello dei mezzi da lavoro.

Il motore non è stato l’unico elemento su cui si è intervenuti. È stato montato anche uno scarico sportivo cat-back Magnaflow in acciaio inossidabile, mentre all’esterno spiccano i cerchi da 22 pollici con finitura nera satinata e le grafiche dedicate sulle fiancate.

Anche la verniciatura scelta per l’esemplare venduto all’asta è piuttosto particolare. Il Rumble Bee mostrato inizialmente da Ram era giallo e nero, una combinazione quasi inevitabile visto il nome. Quello acquistato da Dana White, invece, è stato realizzato con una verniciatura a mano in rosso perla e nero Diamond, decisamente meno prevedibile e forse ancora più appariscente.

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Nel lotto era compreso anche il Dodge Ram 1500 SRT-10 del 2005, altro modello che gli appassionati conoscono molto bene. Il motivo è semplice: sotto il cofano montava il V10 della Dodge Viper. Una soluzione già folle vent’anni fa e che oggi rende questo pick-up uno dei modelli più curiosi e ricercati della sua epoca.