Nuova Fiat Tempra: e se tornasse così? Il render immagina una berlina moderna dal carattere tutto italiano

Fiat Tempra è stata una delle berline più riconoscibili degli anni Novanta. Arrivata sul mercato italiano nel 1990 come erede della Regata, condivideva parte della base tecnica con la Fiat Tipo e veniva proposta sia con carrozzeria a tre volumi sia nella pratica versione station wagon. Linee squadrate, grande spazio a bordo e un’impostazione senza troppi fronzoli contribuirono al suo successo, prima che a raccoglierne l’eredità arrivasse la Fiat Marea.

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A distanza di oltre trent’anni, il nome continua evidentemente a stimolare la fantasia degli appassionati. L’ultima interpretazione arriva da Sezer Design, creatore digitale indipendente che, utilizzando l’intelligenza artificiale, ha immaginato come potrebbe apparire una nuova Fiat Tempra completamente ripensata per i giorni nostri. Si tratta naturalmente di un render senza alcun collegamento ufficiale con Fiat o Stellantis.

Nuova Fiat Tempra: nel render diventa una berlina decisamente futuristica

Le immagini mostrano una berlina piuttosto imponente, caratterizzata da forme molto geometriche e da un’impostazione quasi da concept car. Il frontale è dominato da una fascia nera orizzontale nella quale trovano posto il grande logo Fiat, la scritta Tempra e gruppi ottici sottilissimi. Il cofano alto e scolpito, i passaruota molto marcati e le grandi ruote contribuiscono a darle una presenza su strada decisamente importante.

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Render indipendente realizzato con AI da Sezer Design – immagine non ufficiale Fiat

Anche il posteriore segue la stessa filosofia, con una superficie molto pulita, fanali orizzontali e forme nette. Interessante inoltre la scelta di mantenere una carrozzeria da vera berlina a quattro porte, un tipo di auto ormai meno presente nei listini europei rispetto a SUV e crossover.

Un ritorno della Tempra non è al momento nei programmi annunciati da Fiat, che sta seguendo una strada differente. Il marchio ha appena vissuto anche un importante cambio al vertice: Arnaud Belloni è diventato CEO di Fiat, Abarth e Lancia dal 1° settembre, prendendo il posto di Olivier François, che accompagnerà la transizione fino a metà ottobre prima di proseguire come strategic advisor di Stellantis.

Render indipendente realizzato con AI da Sezer Design – immagine non ufficiale Fiat

La priorità sarà adesso portare avanti il profondo rinnovamento della gamma previsto dal piano del gruppo. Tra le novità più importanti ci sono Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, due modelli globali del segmento C che saranno disponibili con motori benzina, mild hybrid ed elettrici.

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Grizzly misura 4,4 metri, mentre Grizzly Fastback arriva a 4,5 metri e offre un bagagliaio da 600 litri. Dopo la prima apparizione pubblica al Salone dell’Auto di Torino, il lancio commerciale italiano è previsto nei primi mesi del 2027. A seguire debutteranno, la microcar a 4 posti Multiplina, la nuova e-Car, la futura Pandina, un pickup che sarà venduto anche in Europa e un Van. Non si esclude entro fine decennio l’arrivo anche di una nuova generazione di Multipla.