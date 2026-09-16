Nuova Fiat Tempra: e se tornasse così? Il render immagina una berlina moderna dal carattere tutto italiano

Fiat Tempra è stata una delle berline più riconoscibili degli anni Novanta. Arrivata sul mercato italiano nel 1990 come erede della Regata, condivideva parte della base tecnica con la Fiat Tipo e veniva proposta sia con carrozzeria a tre volumi sia nella pratica versione station wagon. Linee squadrate, grande spazio a bordo e un’impostazione senza troppi fronzoli contribuirono al suo successo, prima che a raccoglierne l’eredità arrivasse la Fiat Marea.
A distanza di oltre trent’anni, il nome continua evidentemente a stimolare la fantasia degli appassionati. L’ultima interpretazione arriva da Sezer Design, creatore digitale indipendente che, utilizzando l’intelligenza artificiale, ha immaginato come potrebbe apparire una nuova Fiat Tempra completamente ripensata per i giorni nostri. Si tratta naturalmente di un render senza alcun collegamento ufficiale con Fiat o Stellantis.
Nuova Fiat Tempra: nel render diventa una berlina decisamente futuristica
Le immagini mostrano una berlina piuttosto imponente, caratterizzata da forme molto geometriche e da un’impostazione quasi da concept car. Il frontale è dominato da una fascia nera orizzontale nella quale trovano posto il grande logo Fiat, la scritta Tempra e gruppi ottici sottilissimi. Il cofano alto e scolpito, i passaruota molto marcati e le grandi ruote contribuiscono a darle una presenza su strada decisamente importante.
Anche il posteriore segue la stessa filosofia, con una superficie molto pulita, fanali orizzontali e forme nette. Interessante inoltre la scelta di mantenere una carrozzeria da vera berlina a quattro porte, un tipo di auto ormai meno presente nei listini europei rispetto a SUV e crossover.
Un ritorno della Tempra non è al momento nei programmi annunciati da Fiat, che sta seguendo una strada differente. Il marchio ha appena vissuto anche un importante cambio al vertice: Arnaud Belloni è diventato CEO di Fiat, Abarth e Lancia dal 1° settembre, prendendo il posto di Olivier François, che accompagnerà la transizione fino a metà ottobre prima di proseguire come strategic advisor di Stellantis.
La priorità sarà adesso portare avanti il profondo rinnovamento della gamma previsto dal piano del gruppo. Tra le novità più importanti ci sono Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, due modelli globali del segmento C che saranno disponibili con motori benzina, mild hybrid ed elettrici.
Grizzly misura 4,4 metri, mentre Grizzly Fastback arriva a 4,5 metri e offre un bagagliaio da 600 litri. Dopo la prima apparizione pubblica al Salone dell’Auto di Torino, il lancio commerciale italiano è previsto nei primi mesi del 2027. A seguire debutteranno, la microcar a 4 posti Multiplina, la nuova e-Car, la futura Pandina, un pickup che sarà venduto anche in Europa e un Van. Non si esclude entro fine decennio l’arrivo anche di una nuova generazione di Multipla.