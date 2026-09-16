Jeep e Harley-Davidson insieme alla European Bike Week 2026: protagoniste anche le nuove Compass 4xe ed e-Hybrid

Jeep e Harley-Davidson hanno scelto di tornare insieme proprio dove il loro pubblico si sente più a casa: tra strade panoramiche, montagne, laghi e migliaia di appassionati arrivati da tutta Europa. La European Bike Week 2026, organizzata tra Villach, Faaker See e Ossiacher See, è diventata così uno degli appuntamenti più importanti della collaborazione tra i due marchi.

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Per sei giorni l’area della Carinzia si è riempita di motociclisti, curiosi e proprietari Jeep. L’evento è gratuito e richiama ogni anno un pubblico enorme, motivo per cui Jeep ha deciso di sfruttare l’occasione anche per mostrare da vicino alcuni dei modelli più recenti della propria gamma e farli provare su strada.

Jeep e Harley-Davidson di nuovo insieme, questa volta con la nuova Compass in primo piano

Tra i modelli che hanno attirato più attenzione ci sono stati Avenger 4xe, Compass e-Hybrid e soprattutto la nuova Compass 4xe. Più che una semplice presenza di contorno, per Jeep si è trattato di un modo per mettere le proprie novità davanti a un pubblico che vive il tema del viaggio e dell’avventura in maniera molto concreta.

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Il rapporto con Harley-Davidson non nasce certo oggi. I due marchi avevano già collaborato in passato e nel 2026 hanno deciso di riprendere quel legame con una serie di eventi sparsi per l’Europa. Il programma, chiamato “Seeking Adventure”, ha già toccato Italia, Portogallo e Austria e ha coinvolto, secondo i dati diffusi, fino a 200.000 persone.

Altri appuntamenti sono già previsti nei prossimi mesi, tra cui l’International Ladies of Harley di Pescara il 3 ottobre e l’H.O.G. Winter Meeting di Genova il 28 novembre. Per Jeep, però, la European Bike Week è stata soprattutto una vetrina per la nuova Compass. La nuova generazione nasce sulla piattaforma STLA Medium e arriva con una gamma molto più ampia rispetto al passato, con versioni e-Hybrid, Plug-In Hybrid e completamente elettriche.

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La più potente è la Compass 4xe elettrica a trazione integrale, che arriva a 375 CV e promette oltre 600 km di autonomia WLTP. Utilizza due motori elettrici, uno anteriore da 157 kW e uno posteriore da 132 kW, alimentati da una batteria da 96,1 kWh.

C’è poi la Compass Plug-In Hybrid da 225 CV, che abbina il 1.6 turbo benzina alla componente elettrica e può percorrere fino a 94 km a zero emissioni. Una proposta pensata per chi vuole ridurre l’uso del motore termico senza passare subito a un’elettrica pura. La nuova Compass è già ordinabile in Europa e Jeep punta molto su questo modello per rilanciarsi nel cuore del mercato dei SUV medi.