Lancia Gamma arriva al Mimit: il 16 settembre il nuovo modello di Melfi sarà presentato al ministro Urso

La nuova Lancia Gamma si prepara a tornare sotto i riflettori. Dopo il passaggio al Salone Auto Torino 2026, il prossimo appuntamento è fissato per il 16 settembre al Mimit, dove il nuovo modello verrà presentato alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. La data è stata confermata da Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia, e arriva in un anno particolarmente importante per Lancia, che nel 2026 festeggia anche 120 anni di storia.

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Lancia Gamma, il 16 settembre al Mimit con Melfi al centro

L’appuntamento al ministero avrà inevitabilmente anche un significato industriale. La nuova Lancia Gamma sarà infatti prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, uno dei siti italiani su cui il gruppo sta puntando per la nuova fase produttiva. Portare il modello davanti al Governo significa quindi mettere sul tavolo uno dei progetti più importanti assegnati a una fabbrica italiana.

La Gamma nasce proprio con questo doppio ruolo. Da una parte deve aiutare Lancia a ricostruire una gamma più ampia dopo il ritorno della Ypsilon. Dall’altra deve riportare il marchio in una fascia di mercato più alta, dove mancava da tempo.

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Il modello è stato disegnato, progettato e sviluppato in Italia e ha una carrozzeria crossover fastback lunga 4,67 metri, larga 1,89 e alta 1,66 metri. Le proporzioni saranno quindi decisamente più importanti rispetto alla Ypsilon, con un’impostazione pensata per dare alla Gamma un posizionamento più maturo e più vicino ai segmenti medio-alti.

La base tecnica è la piattaforma STLA Medium di Stellantis, già pensata per ospitare più tipi di alimentazione. La gamma comprenderà infatti una versione ibrida da 145 CV, per la quale viene dichiarata un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km. Accanto a questa arriveranno più configurazioni completamente elettriche.

La versione d’ingresso a batteria avrà 230 CV e oltre 540 km di autonomia. Più in alto ci sarà una variante da 245 CV capace di superare, secondo i dati dichiarati, i 740 km. Al vertice è prevista infine una versione a trazione integrale da 375 CV, con un’autonomia indicata fino a 675 km. Vedremo dunque cos’altro emergerà nel corso di questo importante appuntamento fissato per il prossimo 16 settembre.