Lancia Corse HF torna in azione in Cile dopo il titolo mondiale WRC2 a squadre

Lancia Corse HF torna subito in gara dopo aver conquistato il titolo mondiale WRC2 a squadre al Rally del Paraguay. Il prossimo appuntamento è il Rally Chile Biobío, dodicesima prova della stagione del FIA World Rally Championship, in programma dal 10 al 13 settembre. Per il team italiano sarà la prima gara da campione del mondo, ma l’attenzione resta alta anche sulla classifica piloti, dove Nikolay Gryazin è ancora pienamente in corsa.

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Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale pronta alla sfida cilena

Gryazin arriva in Cile al quarto posto nella classifica WRC2 con 66 punti. Il leader Robert Virves ne ha 100, ma con tre gare ancora da disputare il campionato resta matematicamente aperto. Dopo il Cile, infatti, sono ancora in programma il Rally Italia Sardegna e il Rally Arabia Saudita.

Il Rally Chile Biobío rappresenterà quindi un passaggio importante per Lancia, sia per continuare lo sviluppo della Ypsilon Rally2 HF Integrale sia per provare a recuperare terreno nella lotta per il titolo individuale. Il percorso si annuncia tutt’altro che semplice.

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La gara avrà base a Concepción e sarà composta da 16 prove speciali per un totale di 311,18 chilometri cronometrati, tutti su sterrato. Le strade della regione del Biobío alternano tratti molto veloci ad altri più stretti e tecnici, con curve cieche e continui cambi di ritmo che richiedono grande precisione.

A complicare tutto potrebbe pensarci il meteo. Pioggia, nebbia e umidità possono modificare rapidamente le condizioni del fondo, rendendo la ghiaia molto più insidiosa e riducendo la visibilità tra le zone boscose. Un fattore che può cambiare completamente l’andamento delle prove da un passaggio all’altro.

L’edizione 2026 propone inoltre un percorso profondamente rivisto. Circa il 51 per cento della distanza di gara è stato modificato rispetto al passato, con l’introduzione di nuovi tratti come Carampangue e prove come Turquía, Nuevo Rere e Hualqui.

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Lancia Corse HF arriva comunque in Cile con il morale alto dopo il risultato ottenuto in Paraguay. Didier Clément, Team Principal del progetto, ha sottolineato come l’obiettivo sia ora quello di continuare a sfruttare il potenziale della Ypsilon Rally2 HF Integrale e cercare un altro risultato importante con entrambi gli equipaggi. Con il titolo a squadre già conquistato, la sfida passa adesso soprattutto alla classifica piloti.