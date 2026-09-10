Leasys Italia, Massimo Licata nuovo Direttore Remarketing

Leasys Italia cambia uno dei suoi responsabili e affida la Direzione Remarketing a Massimo Licata. La società, joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha scelto un manager con una lunga esperienza nel mondo del noleggio, della mobilità e dell’usato. Nel nuovo ruolo Licata risponderà direttamente ad Andrea Pertica, CEO di Leasys Italia.

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Massimo Licata arriva in Leasys Italia dopo una lunga esperienza nel settore

Licata lavora in questo settore da circa 25 anni e nel corso della sua carriera ha avuto modo di occuparsi di vendite, remarketing e operations, muovendosi tra Italia e Francia. Un percorso piuttosto completo, che gli ha permesso di conoscere da vicino sia il mondo del noleggio sia quello della gestione delle auto una volta terminate le loro permanenze nelle flotte.

I primi passi professionali sono arrivati in Citroën, prima del passaggio in Fiat e Alfa Romeo in Francia. Nel 2006 è poi entrato nel Gruppo Arval, dove ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità. Nel tempo è stato Corporate Remarketing Manager di Arval Italia, Operational Efficiency & Quality Manager e Commercial Director di Arval Trading.

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Successivamente ha continuato il proprio percorso all’interno del gruppo, lavorando come Remarketing Advisor e, più di recente, come LMD Global Operations Coordinator Europe. Esperienze che lo hanno portato a lavorare direttamente su un settore diventato sempre più importante per le società di noleggio, quello della gestione e della rivendita dei veicoli usati.

Per un operatore come Leasys, infatti, il lavoro non finisce quando termina il contratto con il cliente. Le vetture che rientrano dalle flotte devono essere valutate, gestite e poi rimesse sul mercato nelle condizioni migliori possibili. È proprio qui che entra in gioco il remarketing, un’attività che incide in maniera importante sui risultati economici dell’azienda.

Andrea Pertica ha spiegato che l’esperienza di Licata nel settore automotive e la sua conoscenza del mercato dell’usato rappresentano un valore aggiunto per Leasys. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente questa area e accompagnare la crescita della società sul mercato italiano.

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Dal canto suo, Massimo Licata ha accolto il nuovo incarico spiegando di voler mettere a disposizione di Leasys le competenze maturate nel corso della propria carriera. Per lui si apre quindi una nuova fase professionale, questa volta all’interno della società controllata da Stellantis e Crédit Agricole.