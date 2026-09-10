Maserati protagonista al Salone Auto Torino 2026 tra novità, supercar e grandi classiche

Maserati sarà tra i marchi più attesi al Salone Auto Torino 2026, in programma da domani fino al 13 settembre nel centro della città. La manifestazione, arrivata alla terza edizione, torna con la sua formula all’aperto e ingresso gratuito dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno portato a Torino oltre 500.000 visitatori. Per Maserati sarà anche un appuntamento particolare, visto che quest’anno ricorrono i cento anni del Tridente e della prima vittoria del marchio alla Targa Florio del 1926.

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Maserati porta a Torino alcune delle sue auto più rappresentative

Il cuore della presenza Maserati sarà in Piazzetta Reale, dove verrà allestito lo stand del marchio. A fare da sfondo ci sarà il Maserati Corse Truck, scelto per richiamare subito il legame con le competizioni. Attorno troveranno posto alcuni dei modelli più importanti della gamma attuale, tra cui Grecale, GranTurismo e MCPURA Cielo.

Tra le auto in esposizione ci sarà la Grecale Trofeo V6, spinta dal 3.0 V6 Nettuno da 530 CV. Le prestazioni restano da vera sportiva, con uno 0-100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 285 km/h. L’esemplare presente a Torino avrà carrozzeria Grigio Lamiera Shiny, cerchi Pegaso da 21 pollici, pinze rosse e terminali di scarico neri. Dentro spazio a pelle Dark Red, Alcantara e inserti in carbonio.

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Accanto alla Grecale ci sarà anche la GranTurismo Trofeo. In questo caso il V6 Nettuno arriva a 590 CV e 650 Nm di coppia, abbastanza per superare i 320 km/h. L’auto scelta per il Salone avrà la livrea Fuoriserie Green Jupiter, cerchi Trident neri e diversi particolari in fibra di carbonio, con un’impostazione sportiva ma senza perdere il carattere da gran turismo.

Non mancherà MCPURA Cielo, una delle Maserati più scenografiche del momento. La vettura abbina la monoscocca in fibra di carbonio al V6 Nettuno da 630 CV, oltre alle portiere Butterfly e al tetto retrattile in vetro elettrocromatico. Per Torino è stata scelta la tinta Fuoriserie AI Aqua Rainbow.

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Nei Giardini Reali il pubblico potrà vedere anche GT2 Stradale e MC12 Versione Corse. La prima nasce dalla GT2 da competizione, mentre la seconda deriva dalla MC12 GT1 e resta una delle Maserati più rare in assoluto, con appena 13 esemplari realizzati compreso il prototipo.

Sabato 12 settembre il Tridente sarà poi protagonista anche del Supercar Meeting Venaria Reale-Torino. Alla parata sono attese circa dieci Maserati, tra cui GT2 Stradale, nuova GranCabrio Modena e nuova GranTurismo. Per gli appassionati sarà quindi uno degli appuntamenti più interessanti dell’intero Salone.