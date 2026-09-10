Alfa Romeo un render immagina un nuovo SUV dal look davvero aggressivo

Un nuovo render firmato da Carlo Indelicato prova a immaginare come potrebbe essere un futuro SUV Alfa Romeo. Le immagini, pubblicate sui social e realizzate con l’assistenza dell’intelligenza artificiale, non anticipano alcun modello ufficiale, ma giocano con alcuni degli elementi più riconoscibili del Biscione. Il risultato è un SUV largo, muscoloso e molto sportivo, con proporzioni pensate per dare subito l’idea di una vettura potente e ben piantata a terra.

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Alfa Romeo, il render immagina un SUV tutto carattere

Davanti non poteva mancare lo Scudetto, qui inserito in un frontale molto aggressivo, con fari sottili e grandi prese d’aria laterali. Il cofano è lungo e scolpito, mentre i passaruota larghi e i cerchi di grandi dimensioni rendono l’insieme ancora più dinamico. L’impressione è quella di un SUV che vuole mantenere una forte identità sportiva, senza trasformarsi in un modello troppo pesante dal punto di vista stilistico.

Anche dietro il render punta molto sulla presenza scenica. I gruppi ottici sono uniti da una firma luminosa che attraversa buona parte della coda, mentre il lunotto inclinato e il tetto leggermente spiovente danno un taglio più filante alla carrozzeria. Nella parte inferiore spiccano il diffusore e i terminali di scarico, dettagli che fanno pensare più a una motorizzazione termica o elettrificata che a un modello esclusivamente elettrico.

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Naturalmente si tratta solo della visione personale dell’autore e non c’è alcun legame diretto con i progetti ufficiali Alfa Romeo. Il render arriva però in un momento interessante per il marchio, che nei prossimi mesi si prepara a rinnovare profondamente la propria offerta.

Tra le novità più attese c’è infatti l’erede di Alfa Romeo Tonale, il cui debutto è previsto nel quarto trimestre. Il nuovo modello dovrebbe rappresentare un passaggio importante per la gamma del Biscione e sarà prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi.

La futura erede di Tonale nascerà sulla piattaforma STLA Medium, architettura già pensata per ospitare diverse tipologie di alimentazione. Questo permetterà ad Alfa Romeo di avere maggiore libertà nella scelta delle motorizzazioni e di adattare meglio il modello alle esigenze dei vari mercati.

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Il SUV immaginato da Carlo Indelicato non vuole quindi anticipare direttamente quella vettura, ma arriva proprio mentre Alfa Romeo si prepara a entrare in una nuova fase. Ed è facile capire perché render di questo tipo continuino ad attirare l’attenzione degli appassionati.