Peugeot 5008, a settembre 2026 tutte le offerte su Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettrica

Peugeot 5008 protagonista nella gamma del leone con una serie di offerte valide fino al 30 settembre 2026. Il SUV del Leone viene proposto con tre motorizzazioni diverse, tutte abbinate a formule da 299 euro al mese. Si può scegliere tra Hybrid, Plug-in Hybrid ed e-5008 completamente elettrica, con anticipi, tassi e rate finali differenti a seconda della versione.

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Peugeot 5008, tre formule da 299 euro al mese

La Peugeot 5008 Hybrid 145 e-DSC6 in allestimento Allure viene proposta con 35 rate da 299 euro. L’anticipo richiesto è di 5.997 euro, mentre la rata finale è fissata a 23.642 euro. Il TAN fisso è del 6,99 per cento e il TAEG dell’8,59 per cento. L’offerta riguarda vetture in pronta consegna ed è legata alla presenza di una permuta o di una rottamazione.

Per chi preferisce una soluzione più elettrificata c’è la 5008 Plug-in Hybrid da 195 CV, sempre in allestimento Allure. Anche qui le rate sono 35 da 299 euro, ma l’anticipo sale a 8.594 euro. La rata finale è di 26.036 euro, con TAN fisso al 3,75 per cento e TAEG al 4,95 per cento.

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La terza possibilità è la Peugeot e-5008 da 210 CV, completamente elettrica. In questo caso la formula prevede 35 canoni da 299 euro, un primo canone anticipato di 14.637 euro e un valore di riscatto pari a 22.222 euro. Il TAN è del 2,99 per cento, mentre il TAEG si ferma al 4,26 per cento.

Uno dei punti di forza della 5008 resta la possibilità di avere sette posti, caratteristica che la rende interessante soprattutto per chi cerca spazio senza rinunciare a una gamma di motorizzazioni molto ampia. Peugeot, in questo modo, prova a coprire esigenze diverse, da chi vuole restare sull’ibrido senza ricarica alla presa fino a chi preferisce il plug-in o l’elettrico.

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Sul mercato italiano la 5008 continua intanto a farsi vedere nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Ad agosto 2026 il modello ha chiuso al nono posto nella propria categoria.