Volvo aggiorna la XC40: più tecnologia per il SUV a benzina low-cost

Volvo rinnova la XC40 intervenendo sulla tecnologia di bordo, sui sistemi di assistenza alla guida e sul design, mentre l’offerta italiana mantiene due motorizzazioni mild hybrid a benzina. Il modello aggiornato è indicato sul sito del costruttore come anno modello 2027.5 e parte da 41.900 euro nella versione B3 da 163 CV, mentre per la B4 da 197 CV servono almeno 47.650 euro.

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Volvo XC40 2027.5: cosa cambia dentro e fuori con il restyling

Entrambe abbinano il motore al cambio automatico e alla trazione anteriore, con differenze nelle prestazioni. La B3 accelera da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi, mentre alla B4 ne occorrono 7,6. I consumi combinati pubblicati sono rispettivamente di 6,5 e 6,6 litri ogni 100 km, valori che Volvo indica ancora come preliminari e in attesa dell’omologazione definitiva.

Una parte consistente dell’aggiornamento riguarda i dispositivi che sorvegliano ciò che accade intorno alla vettura. Arrivano nuovi radar anteriori e posteriori, insieme alla sostituzione della telecamera frontale e di quelle utilizzate nelle manovre, mentre dodici sensori a ultrasuoni completano il sistema. Il nuovo equipaggiamento consente di ampliare le funzioni di assistenza disponibili sulla XC40.

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Fra queste compare il Door Opening Alert, che avverte gli occupanti di un possibile pericolo quando aprono le portiere. Il sistema di visione a 360 gradi aggiunge invece una rappresentazione tridimensionale dell’auto e dell’ambiente circostante, utile negli spazi stretti, mentre il Pilot Assist introduce il supporto al cambio di corsia. La disponibilità delle singole dotazioni dipende dalla configurazione scelta.

Nell’abitacolo cambia soprattutto il rapporto fra schermo e plancia. Il precedente display da 9 pollici lascia spazio a un touchscreen da 11,2 pollici, montato in posizione sporgente anziché integrato nella console. Restano i servizi Google per navigazione, applicazioni e comandi vocali, mentre sul sito italiano l’arrivo di Gemini è indicato come successivo. L’assistente permetterà di formulare richieste in modo più naturale, senza dover ricorrere a comandi prestabiliti. Fra i nuovi rivestimenti figura inoltre Arianne Cardamom, una tonalità chiara dall’effetto più caldo rispetto al Blond.

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All’esterno, i fari adottano una nuova interpretazione della firma luminosa a martello di Thor, prolungata verso la calandra per avvicinare la XC40 alle Volvo più recenti. Il portellone presenta nervature orizzontali più evidenti e cambia anche il disegno luminoso dei fanali posteriori. La lunghezza è di 4,44 metri, con un passo di 2,70 metri e un bagagliaio da 443 litri nella configurazione a cinque posti.