Citroën protagonista al Salone Auto Torino 2026 con nuova C3 Collection e un bonus dedicato

Citroën sarà tra i marchi protagonisti del Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre nel centro della città. La terza edizione dell’evento, aperta gratuitamente al pubblico dalle 9 alle 19, vedrà la partecipazione di 47 Case automobilistiche tra esposizioni, anteprime, novità di prodotto e test drive. Nell’area riservata a Stellantis, Citroën punterà soprattutto sulla nuova C3 Collection, una versione pensata per offrire una dotazione più ricca senza allontanarsi dalla filosofia di accessibilità che caratterizza il marchio francese.

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Citroën C3 Collection in mostra al Salone Auto Torino 2026

La nuova C3 Collection nasce partendo dall’allestimento PLUS e aggiunge diversi elementi che la rendono facilmente riconoscibile. All’esterno troviamo i Colour Clips Andre Red sul paraurti anteriore e sui passaruota posteriori, cerchi in lega neri da 17 pollici, vetri posteriori oscurati e, a richiesta, il tetto bicolore.

Anche l’abitacolo riceve una caratterizzazione specifica con l’ambiente Urban Blue. Restano poi alcuni degli elementi sui quali Citroën ha puntato maggiormente con l’ultima generazione della C3, come le sospensioni Citroën Advanced Comfort e i sedili Advanced Comfort. La dotazione comprende inoltre retrocamera e alzacristalli posteriori elettrici.

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La gamma lascia libertà di scelta anche per quanto riguarda la motorizzazione. C3 Collection viene proposta con il motore Turbo benzina da 100 CV abbinato al cambio manuale, con la versione Hybrid dotata di trasmissione automatica e con la variante completamente elettrica. Quest’ultima può superare i 400 km di autonomia nell’utilizzo urbano.

La presenza a Torino arriva inoltre in un momento molto positivo per C3 sul mercato italiano. Ad agosto il modello si è confermato al terzo posto assoluto tra le auto più vendute in Italia ed è risultato il primo tra quelli alimentati a benzina. Sul fronte elettrico, C3 ha raggiunto una quota del 44,1 per cento nel proprio segmento ed è il terzo modello a zero emissioni più scelto dai clienti privati.

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In occasione del Salone, Citroën ha preparato anche un’iniziativa commerciale specifica. I clienti privati che hanno ricevuto la comunicazione dedicata all’evento potranno presentarsi in concessionaria con il relativo voucher e ottenere un contributo aggiuntivo di 300 euro IVA inclusa sull’acquisto di una vettura della gamma Passenger Cars.

Il bonus potrà essere sommato alle promozioni Citroën già previste per settembre e sarà valido per i contratti firmati entro il 30 settembre 2026. Il voucher sarà nominativo e non potrà essere ceduto ad altre persone.