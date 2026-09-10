BMW Serie 3, la nuova generazione mette quasi in imbarazzo la “vecchia” M3

La nuova BMW Serie 3 con motore a combustione è in dirittura d’arrivo con produzione nella seconda metà dell’anno e test finali a Miramas, e la variante di punta M350 xDrive non si limita a sostituire la M340i, la surclassa.

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Il sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri guadagna un sistema mild-hybrid a 48V, la trazione integrale xDrive e un cambio automatico a otto rapporti. Il risultato è 55 CV e 80 Nm in più rispetto alla M340i, con lo scatto 0-100 che scende da 4,3 a 4,1 secondi. Fin qui, normale evoluzione.

BMW dichiara che la M350 xDrive supera la M3 base uscente in coppia, 580 Nm contro 550, e la tallona in potenza, con soli 36 CV di differenza. Accelera anche un decimo di secondo più veloce sul canonico 0-100. Una berlina “normale” che sfida la M3 entry-level. Il marketing può fare poco per rendere questa cosa meno imbarazzante.

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Il telaio segue la stessa logica aggressiva. Assale anteriore a doppio braccio oscillante, posteriore a cinque bracci, ammortizzatori adattivi ridisegnati. Sospensioni adattive M, differenziale sportivo M e sterzo sportivo a rapporto variabile sono tutti di serie sulla M350 xDrive. BMW parla di distribuzione dei pesi “pressoché perfetta” mantenuta dalla generazione precedente, con freni e sterzo rivisti per una maneggevolezza ancora più chirurgica. Gli pneumatici sportivi opzionali arrivano fino a 275/30 R20 al posteriore.

Nel 2027 arriva anche Drift Moment, funzione software, aggiornabile via OTA anche sui veicoli già consegnati, che dirottare tutta la potenza sulle ruote posteriori. BMW la descrive come un’esperienza “finora appannaggio dei modelli ad alte prestazioni M”. Insomma, ora ce l’hanno anche le berlina da concessionario.

Sul fronte estetico, la Serie 3 G22 successore, l’ottava generazione, erede della G20 in produzione dal 2018, si avvicina deliberatamente alla i3 elettrica, stessi fanali posteriori sottili e larghi, griglia a doppio rene reinterpretata con DRL angolari. Piattaforma diversa, faccia quasi identica, passo più lungo dei 2851 mm attuali, carreggiate più larghe. Gli interni restano ancora coperti, ma il sistema BMW Panoramic iDrive con Operating System X è confermato.

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Motori diesel e PHEV? BMW non ha ancora risposto, nel frattempo, la M350 xDrive ha già iniziato a fare domande scomode alla M3.