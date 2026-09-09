Stellantis porta al Salone di Torino una raffica di novità: debutto pubblico per Fiat Grizzly, Lancia Gamma e Leapmotor B03X

Stellantis si prepara a tornare al Salone Auto Torino con una presenza particolarmente ricca. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, il gruppo occuperà Piazza Castello con quasi tutti i suoi marchi principali: Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot. A Torino arriveranno infatti alcune vetture che il pubblico potrà vedere dal vivo per la prima volta, tra cui Fiat Grizzly, Grizzly Fastback, Leapmotor B03X e la nuova Lancia Gamma.

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Stellantis porta a Torino alcune delle novità più attese del 2026

Per Fiat il Salone sarà probabilmente uno degli appuntamenti più importanti di questa parte dell’anno. Grizzly e Grizzly Fastback faranno infatti qui la loro prima apparizione pubblica, diversi mesi prima dell’arrivo nelle concessionarie italiane previsto nei primi mesi del 2027. Le due vetture fanno parte dello stesso progetto, ma hanno un carattere abbastanza diverso. Grizzly punta soprattutto sulla praticità tipica di un SUV familiare, mentre la Fastback cerca qualcosa in più sul piano dello stile, con una carrozzeria più filante.

Anche le dimensioni cambiano leggermente. Fiat Grizzly misura 4,4 metri, mentre la Grizzly Fastback arriva a 4,5 metri e offre un bagagliaio da 600 litri. Fiat ha scelto inoltre di non legare i due modelli a una sola tecnologia. La gamma comprenderà infatti motori a benzina, mild hybrid ed elettrici, con potenze fino a 145 CV e la possibilità di avere il cambio manuale oppure automatico. Saranno sette i colori disponibili.

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Torino sarà un passaggio importante anche per Lancia. La nuova Gamma rappresenta infatti uno dei modelli centrali nel rilancio del marchio e sarà proprio il pubblico del Salone a poterla vedere dal vivo. Il modello è stato disegnato e sviluppato in Italia e verrà prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi. Nasce sulla piattaforma STLA Medium e ha forme da crossover fastback, con dimensioni e impostazione pensate per riportare Lancia in una fascia di mercato superiore rispetto a quella occupata dalla Ypsilon.

Anche per Gamma è stata scelta una gamma di motori piuttosto articolata. Ci sarà una versione ibrida da 145 CV, per la quale viene indicata un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km, affiancata da diverse varianti completamente elettriche. Si partirà da 230 CV, passando per una versione da 245 CV con oltre 740 km di autonomia, fino alla AWD da 375 CV, capace di arrivare fino a 675 km.

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Tra le vetture che potrebbero incuriosire maggiormente il pubblico ci sarà anche la nuova Leapmotor B03X. Il SUV elettrico cinese misura 4,27 metri e punta direttamente al segmento B-SUV, uno dei più combattuti in Europa. Il motore sviluppa 197 CV e saranno disponibili due batterie, con un’autonomia massima dichiarata di 382 km WLTP. La ricarica rapida arriva fino a 133 kW.

Dentro la B03X trova spazio un touchscreen centrale da 14,6 pollici, affiancato da un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Non mancano Apple CarPlay e Android Auto, mentre sul fronte della sicurezza sono previsti 21 sistemi ADAS di Livello 2. Interessante anche il bagagliaio: 510 litri in configurazione normale e fino a 1.545 litri abbattendo i sedili posteriori.

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Alfa Romeo sarà invece presente con la nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4 Veloce. Il SUV compatto del Biscione è stato rivisto soprattutto nell’aspetto, con una carreggiata più larga, un nuovo scudetto concavo, il trilobo reinterpretato e cerchi da 20 pollici. Arrivano anche colori come Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra. Sul piano tecnico restano elementi come impianto frenante Brembo, brake-by-wire, sospensioni elettroniche e trazione integrale Q4.

Jeep porterà a Torino la nuova Compass, modello che ha un legame molto stretto con l’Italia. È stata infatti progettata a Torino, sviluppata a Balocco e viene prodotta nello stabilimento di Melfi. Anche lei utilizza la piattaforma STLA Medium e sarà disponibile con una gamma molto ampia: e-Hybrid da 145 CV, plug-in hybrid da 225 CV e tre varianti elettriche.

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Per le versioni a batteria si arriverà fino a 650 km di autonomia, mentre al vertice della gamma ci sarà una Compass elettrica a trazione integrale da 375 CV. Jeep non ha però dimenticato la parte più tradizionale del proprio DNA. Ci saranno infatti Selec-Terrain, protezioni dedicate, oltre 200 mm di altezza da terra e una serie di soluzioni pensate anche per chi utilizza la vettura lontano dall’asfalto.

Citroën sceglierà invece la C3 Collection, una serie speciale costruita sulla base dell’allestimento Plus. A distinguerla ci saranno i Colour Clips Andre Red, cerchi in lega neri da 17 pollici e vetri posteriori oscurati. L’offerta comprenderà benzina Turbo da 100 CV, Hybrid automatica ed elettrica.

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DS Automobiles sarà presente con la nuova DS N°7, anch’essa prodotta a Melfi. Il nuovo SUV premium misura 4,66 metri e, nella versione E-TENSE FWD Long Range, utilizza una batteria da 97,2 kWh che permette di arrivare fino a 740 km di autonomia WLTP.

Opel porterà qualcosa di completamente diverso. A Torino ci sarà infatti la Mokka GSE Rally, sviluppata secondo il regolamento FIA eRally5. Il motore elettrico eroga 281 CV e 345 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 54 kWh. È la vettura utilizzata nell’ADAC Opel GSE Rally Cup, il trofeo monomarca elettrico della casa tedesca.

Peugeot sarà presente con la 3008 Long Range, capace di raggiungere fino a 700 km di autonomia. La ricarica dal 20 all’80 per cento richiede circa 30 minuti, mentre la gamma comprende anche Hybrid 48V da 145 CV, Plug-in Hybrid da 195 CV e la Dual Motor elettrica da 325 CV. Dentro, il protagonista è il Panoramic i-Cockpit con display curvo da 21 pollici.

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Maserati avrà infine uno spazio dedicato in Piazzetta Reale. Qui si potranno vedere la nuova Grecale Trofeo con V6 Nettuno da 530 CV, la GranTurismo Trofeo da 590 CV e la MCPURA Cielo da 630 CV. Nei Giardini Reali troveranno invece posto due modelli molto più estremi: la MC12 Versione Corse e la GT2 Stradale. Nei giorni del Salone, Stellantis accompagnerà inoltre la propria presenza a Torino con iniziative commerciali dedicate nelle concessionarie italiane.