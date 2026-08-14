Maserati Grecale Trofeo US Spec MY 2027, nuovi test su strada per la versione americana

Maserati Grecale Trofeo US Spec MY 2027 è tornata in strada davanti agli obiettivi di Gabetz Spy Unit. Le nuove foto, pubblicate sui social da Walter Vayr, mostrano un esemplare destinato al mercato americano della versione aggiornata del SUV del Tridente. Il MY27 è già stato presentato ufficialmente da Maserati, quindi non siamo davanti a un prototipo che anticipa un modello ancora segreto. Più probabilmente si tratta di una vettura impegnata negli ultimi test di sviluppo e validazione prima dell’arrivo nelle concessionarie statunitensi.

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Maserati Grecale Trofeo US Spec MY 2027: ultimi test prima del debutto negli USA

Le immagini sono interessanti soprattutto perché permettono di osservare da vicino la configurazione americana. La carrozzeria è quasi completamente scoperta e soltanto il frontale conserva una parte della pellicola mimetica. Fiancata e coda sono ormai definitive: si vedono chiaramente i tre classici sfoghi d’aria sui parafanghi anteriori, il badge Trofeo, i grandi cerchi e i quattro terminali di scarico che continuano a distinguere la versione più sportiva della Grecale.

La zona ancora parzialmente coperta è quella anteriore, dove Maserati ha concentrato alcuni degli interventi estetici del MY27. La calandra mantiene l’impostazione tipica del modello, mentre paraurti e prese d’aria sono stati rivisti per dare al SUV un aspetto più fresco senza cambiare completamente quello che era già uno dei tratti più riconoscibili della Grecale.

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Per gli Stati Uniti, la Grecale Trofeo MY 2027 continua a puntare sul V6 Nettuno biturbo da 3,0 litri. La potenza dichiarata per il mercato americano è di 523 CV, scaricati sulle quattro ruote attraverso la trazione integrale. Le prestazioni restano da vera sportiva: lo 0-60 mph richiede circa 3,6 secondi e la velocità massima raggiunge 177 mph, poco meno di 285 km/h.

Maserati è intervenuta anche sull’assetto. La Trofeo conserva le sospensioni pneumatiche Skyhook, ma in configurazione normale viaggia più bassa rispetto al modello precedente. In modalità Corsa l’altezza si riduce ulteriormente, rendendo la vettura ancora più vicina all’asfalto.

Gli aggiornamenti riguardano anche l’abitacolo, con nuovi dettagli per volante, comandi e strumentazione digitale. La filosofia, però, non cambia: la Grecale Trofeo resta il punto d’incontro tra un SUV premium utilizzabile tutti i giorni e una delle meccaniche più sportive disponibili oggi nella gamma Maserati.