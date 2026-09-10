Jeep lancia “This Is Jeep Country”: nuova campagna negli USA per celebrare 85 anni di storia

Jeep torna a raccontarsi negli Stati Uniti con “This Is Jeep Country”, la nuova campagna nazionale partita il 9 settembre. Questa volta il centro del racconto non è un singolo modello, ma il rapporto che il marchio ha costruito con l’America in 85 anni di storia. Fuoristrada, viaggi, spirito d’avventura e una comunità molto fedele diventano così i veri protagonisti.

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Jeep celebra il suo legame con l’America

Il punto di partenza è il 1941, l’anno in cui nasce la storia Jeep. Da allora il marchio ha accompagnato generazioni di americani e la nuova campagna prova proprio a mettere insieme questi due percorsi: quello degli Stati Uniti e quello di Jeep.

Branden Coté, CEO del marchio, ha richiamato proprio questo legame, spiegando come Jeep sia cresciuta attorno a valori come determinazione, libertà e capacità di affrontare gli ostacoli. In altre parole, il brand vuole continuare a identificarsi con quell’idea di America legata alla voglia di muoversi, esplorare e non fermarsi davanti alle difficoltà.

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La parte più interessante di “This Is Jeep Country” è forse il coinvolgimento diretto dei proprietari. Nella campagna compaiono infatti anche contenuti realizzati dagli stessi appassionati, con immagini di raduni, percorsi off-road e momenti di vita quotidiana. È un modo per raccontare Jeep non soltanto attraverso le auto, ma attraverso chi le usa e le considera parte del proprio stile di vita.

La campagna coinvolge praticamente tutta la gamma venduta negli Stati Uniti. Ci sono Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee, Cherokee, Compass, Grand Wagoneer e anche la nuova Recon, che porta questo stesso spirito nel mondo elettrico.

Jeep ha scelto una diffusione molto ampia, con televisione, streaming, social network, contenuti digitali, affissioni ed eventi. La campagna sarà presente anche durante NFL e football americano, oltre che su piattaforme come Disney+, Paramount+, Max e Peacock. Sono state realizzate anche versioni dedicate al pubblico ispanico e afroamericano, segno della volontà di parlare a una platea il più possibile ampia.

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“This Is Jeep Country” nasce dalla collaborazione tra Jeep e l’agenzia Highdive di Chicago. Più che una normale campagna pubblicitaria, però, sembra voler essere una dichiarazione d’identità: ricordare da dove arriva Jeep e perché, ancora oggi, continua a essere molto più di un semplice marchio di SUV.