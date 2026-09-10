1000 Miglia: altri eventi internazionali della sua galassia nel 2026

Prosegue il flusso degli eventi che accompagnano la 1000 Miglia, fin quasi alla chiusura dell’anno. Secondo gli organizzatori sono dei rendez-vous che allargano la gamma, senza contaminare la manifestazione principale, unica e inimitabile.

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Questi appuntamenti, di tono minore, puntano ad esportare lo spirito autentico della “Freccia Rossa” in altre aree del mondo, confermandone indirettamente il respiro internazionale. Sono realizzati su licenza e abbracciano vari continenti, consentendo agli appassionati locali di vivere in qualche modo il sapore della sfida di regolarità bresciana.

Da qui a dicembre, lo spirito della 1000 Miglia aleggerà su quattro meeting speciali, in altrettanti paesi: Austria, Grecia, Cina ed Emirati Arabi Uniti. Qui gli equipaggi e il pubblico potranno vivere l’energia dell’amore per le auto storiche, del confronto coi pressostati e dell’eccellenza della Dolce Vita italiana.

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Le manifestazioni all’orizzonte, come quelle che le hanno precedute, saranno declinate negli ormai ben rodati format “Warm Up” ed “Experience”. Questi sono studiati per coniugare l’addestramento tecnico della regolarità, il collezionismo d’epoca e l’eccellenza del lifestyle automobilistico.

L’omaggio austriaco alla 1000 Miglia è stato pensato per il miglioramento del feeling con le prove di regolarità, grazie ad alcune giornate di training, riservate a un numero limitato di partecipanti. Un modo, anche, per “addestrarli” alla vera 1000 Miglia.

Gli altri tre appuntamenti, invece, hanno il format dell’Experience e si aprono a più equipaggi, con alchimie diverse e con maggiore attenzione all’esplorazione dei territori, in contesti esclusivi e molto gradevoli, dove gli aspetti sportivi si coniugano a quelli turistici, senza sovrastarli.

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1000 Miglia: i prossimi appuntamenti del suo circuito

– 1000 Miglia Warm Up Austria (10 – 13 settembre 2026)

– 1000 Miglia Experience Greece (29 settembre – 3 ottobre 2026)

– 1000 Miglia Experience China (13 – 22 novembre 2026)

– 1000 Miglia Experience UAE (29 novembre – 3 dicembre 2026)

Questi eventi autunnali, tra Europa, Asia e Medio Oriente, confermano la forza attrattiva della mitica “Freccia Rossa” e del suo modello in costante evoluzione, che esporta oltre confine la storia, la cultura e i valori del brand.

Per la vicinanza temporale del rendez vous austriaco, giunto alla terza edizione, spendiamo due parole sulla sua articolazione. Il via alle danze è previsto per il 10 settembre a Bad Gastein con le verifiche tecniche, le sessioni di addestramento e il trofeo intitolato al pittoresco paese del Salisburghese.

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Il giorno dopo prenderà forma la prima tappa, che porterà gli equipaggi verso Mittersill. Lungo il cammino è prevista una sosta nello Stadtplatz cittadino. Il corteo si muoverà, nella data di sabato 12 settembre, verso Salisburgo, dove la seconda tappa giungerà al momento conclusivo al Red Bull Hangar-7, con le premiazioni.

Le auto storiche saranno affiancate, in via eccezionale, da una selezione di supercar, prodotte dal 1996 ad oggi, entro il tetto delle 20 unità, per l’apposito Challenge previsto nella tappa austriaca del circuito 1000 Miglia.

Fonte | 1000 Miglia