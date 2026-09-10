Peugeot rivoluziona gli interni: maxi schermi, intelligenza artificiale e comfort da prima classe

Peugeot negli ultimi anni ha cambiato parecchio il modo di pensare gli interni delle sue auto. Oggi l’abitacolo non è più soltanto il posto dove trovare volante, strumenti e comandi, ma è diventato uno degli elementi con cui il marchio cerca di distinguersi di più. Schermi più grandi, materiali curati, sedili più comodi e tante funzioni digitali convivono con una disposizione pensata per rendere tutto più semplice da usare durante la guida.

Advertisement

Peugeot punta su tecnologia e comfort per gli interni dei suoi modelli

Il cuore di questa impostazione resta il Peugeot i-Cockpit, arrivato per la prima volta nel 2012 e poi aggiornato praticamente a ogni nuova generazione. Il principio è rimasto lo stesso: volante compatto, strumentazione rialzata e schermo centrale rivolto verso il guidatore. Una soluzione che ormai è diventata uno dei tratti più riconoscibili delle Peugeot moderne.

Sui modelli più recenti l’evoluzione prende il nome di Panoramic i-Cockpit. Lo troviamo su 308, 408, 3008 e 5008, dove quadro strumenti e display centrale vengono raccolti in un grande schermo panoramico curvo ad alta definizione. L’effetto è molto scenografico, ma serve soprattutto a tenere sotto controllo più informazioni senza riempire la plancia di elementi separati.

Advertisement

Sulla Peugeot 208, invece, continua a trovare spazio la strumentazione digitale 3D, che porta in primo piano le informazioni considerate più importanti. È una soluzione che punta a rendere la lettura più immediata, soprattutto quando si guida nel traffico o su strade molto frequentate.

Peugeot ha lavorato parecchio anche sulla qualità percepita. A seconda della versione si possono trovare alluminio, legno, Alcantara e pelle Nappa, insieme all’illuminazione ambientale a LED regolabile in diversi colori. Sono dettagli che cambiano molto l’atmosfera a bordo, soprattutto di sera.

Anche i sedili hanno un ruolo importante. Su diversi modelli sono disponibili quelli certificati AGR, studiati per offrire un buon sostegno alla schiena, ai quali si possono aggiungere riscaldamento, ventilazione e massaggio multipunto.

Advertisement

Sul fronte digitale entrano in gioco Peugeot i-Connect Advanced e gli i-Toggles personalizzabili, utili per richiamare velocemente le funzioni usate più spesso. A questo si aggiunge l’assistente vocale “OK Peugeot”, che integra ChatGPT e permette di fare domande più articolate, cercare informazioni o intrattenere i passeggeri durante il viaggio.