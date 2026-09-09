Stellantis riorganizza la comunicazione in Europa: nuovi incarichi per Siro-Brigiano, Magnarelli e Peltier

Stellantis mette mano alla propria organizzazione della comunicazione in Europa con una serie di nuovi incarichi che coinvolgono alcuni dei suoi marchi principali. A partire dall’8 settembre, Andrea Laura Siro-Brigiano assume il ruolo di Responsabile Lifestyle, Digital PR and New Media Stellantis per la regione Enlarged Europe. Una posizione nuova e sempre più importante in una fase in cui anche il settore automotive sta cambiando rapidamente il proprio modo di comunicare con il pubblico.

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Stellantis ridisegna la squadra della comunicazione in Enlarged Europe

Nel nuovo incarico, Andrea Laura Siro-Brigiano riporterà ad Alessandro Nardizzi, responsabile della Comunicazione Stellantis per la regione Enlarged Europe. Entrata nel gruppo nel 2025, Siro-Brigiano arriva da una lunga esperienza internazionale maturata nei settori luxury, fashion e consumer goods. In Stellantis ha seguito fino ad oggi la Comunicazione Press globale di Fiat e Abarth, due marchi che negli ultimi mesi hanno intensificato il lavoro legato a nuovi modelli, immagine e presenza internazionale.

Il nuovo ruolo la porterà a concentrarsi soprattutto su Lifestyle Communications, Digital PR e New Media. L’obiettivo sarà rafforzare la presenza di Stellantis su canali e linguaggi che ormai hanno un peso sempre maggiore nella comunicazione dei grandi gruppi automobilistici, andando oltre il tradizionale rapporto con la stampa e lavorando anche su nuovi pubblici e piattaforme digitali.

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Il posto lasciato da Siro-Brigiano nella comunicazione di Fiat e Abarth viene affidato a Simona Magnarelli. Anche in questo caso il nuovo incarico decorre dall’8 settembre. Magnarelli riporterà direttamente ad Arnaud Belloni, CEO di Fiat, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa, continuando parallelamente a occuparsi anche della comunicazione di Lancia.

Magnarelli porta con sé oltre 25 anni di esperienza, gran parte dei quali trascorsi nel settore automobilistico. Dopo gli anni in Toyota Motor Italia e un periodo vissuto a Sydney, dove ha sviluppato anche un’esperienza imprenditoriale, è entrata in FCA diventando responsabile dell’Ufficio Stampa italiano. Con la nascita di Stellantis ha poi ricoperto il ruolo di Lifestyle Media & Digital PR Manager. Da ottobre 2024 segue Communication & Events di Lancia nei principali mercati europei.

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Le novità per Stellantis non finiscono qui. Leslie Peltier, già responsabile della Comunicazione Citroën dal settembre 2025, assume anche la responsabilità di DS Automobiles, mantenendo quindi entrambi i marchi sotto la propria supervisione. Peltier vanta 28 anni di esperienza nella stampa e nella comunicazione automotive, con incarichi precedenti in Volkswagen, Volkswagen Group France, SEAT France e Mercedes-Benz.

Nel nuovo assetto, Leslie Peltier continuerà a riportare a Xavier Chardon, CEO di Citroën e DS Automobiles, mentre Stellantis concentra così ulteriormente responsabilità e competenze all’interno della struttura Enlarged Europe.