Fiat e Abarth riorganizzano la comunicazione: nuovo ruolo per Simona Magnarelli

Novità importanti nella comunicazione di Fiat, Abarth e Stellantis. A partire dall’8 settembre 2026, Simona Magnarelli assume infatti la responsabilità della Comunicazione Press dei marchi Fiat e Abarth, prendendo il posto di Andrea Laura Siro-Brigiano. Magnarelli manterrà allo stesso tempo anche il ruolo che già ricopre nell’area comunicazione di Lancia, andando quindi a seguire contemporaneamente tre marchi che hanno un peso importante all’interno del gruppo Stellantis.

Advertisement

Simona Magnarelli nominata Responsabile della Comunicazione Press dei brand FIAT e Abarth

Nel nuovo incarico, Magnarelli riporterà direttamente ad Arnaud Belloni, CEO di Fiat, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa. Per lei si tratta di un ulteriore passo in una carriera che dura da oltre 25 anni e che si è sviluppata soprattutto nel settore automobilistico, tra esperienze italiane e internazionali.

Il suo percorso professionale è iniziato in Toyota Motor Italia, per poi proseguire all’estero. Magnarelli ha infatti vissuto per un periodo a Sydney, in Australia, dove ha maturato anche un’esperienza imprenditoriale. Successivamente è entrata in FCA, diventando responsabile dell’Ufficio Stampa italiano. Con la nascita di Stellantis ha invece ricoperto il ruolo di Lifestyle Media & Digital PR Manager.

Advertisement

Da ottobre 2024 Magnarelli è responsabile delle attività di Communication & Events di Lancia nei principali mercati europei. Un incarico che continuerà a mantenere anche dopo l’aggiunta delle nuove responsabilità su Fiat e Abarth, ampliando così ulteriormente il suo raggio d’azione all’interno del gruppo.

Cambio di ruolo anche per Andrea Laura Siro-Brigiano, che sempre dall’8 settembre 2026 assume la nuova posizione di Responsabile Lifestyle, Digital PR and New Media Stellantis per la regione Enlarged Europe. Nel nuovo incarico riporterà ad Alessandro Nardizzi, responsabile della Comunicazione Stellantis per l’Europa allargata.

Siro-Brigiano è entrata in Stellantis nel 2025 dopo aver maturato una lunga esperienza internazionale nella comunicazione nei settori del lusso, della moda e dei beni di consumo. Da allora ha seguito a livello globale le attività di Comunicazione Stampa di Fiat e Abarth, prima del passaggio alla nuova posizione creata all’interno dell’organizzazione europea.

Advertisement

Il nuovo ruolo avrà un perimetro piuttosto ampio. Andrea Laura Siro-Brigiano si occuperà infatti di Lifestyle Communications, Digital PR e New Media su scala regionale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Stellantis nei nuovi canali digitali e nei linguaggi della comunicazione contemporanea, diventati sempre più centrali anche nel settore automotive.