Salone Auto Torino 2026: ASI con “Freestyle Design” porta alcune auto della Collezione Bertone

Tutto pronto per il Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre. ASI sarà presente all’appuntamento con la mostra “Freestyle Design”, che mette in vetrina le icone della collezione Bertone, ora in quota Automotoclub Storico Italiano.

Advertisement

Il pubblico potrà ammirarle nel cuore della città, che torna ad essere capitale delle quattro ruote, grazie a questo evento open-air, dove si realizza un sapiente dosaggio fra passato, presente e futuro. Si profilano tre giorni intensi di passione e cultura motoristica, in un grande percorso espositivo a cielo aperto e ad ingresso gratuito.

Le aree interessate sono quelle fra Piazza Castello, Piazzetta Reale, Corte d’Onore e Giardini dei Musei Reali. In quest’ultima e prestigiosa location si dipanerà lo spazio dell’Automotoclub Storico Italiano, con una rassegna dedicata ai modelli della Collezione ASI Bertone.

Advertisement

Saranno della partita le opere a quattro ruote della raccolta che meglio rappresentano il concetto di “Freestyle Design” applicato al mondo dell’auto. Si tratta di proposte di stile, ma anche di vetture di produzione, nate dall’idea di creare mezzi per il tempo libero e per l’uso smart in ambienti urbani.

Grande interesse saprà suscitare certamente la futuristica Runabout degli anni ’60, una sportiva compatta ed essenziale che trae spunto dall’universo nautico in diverse sue scelte stilistiche. Questa concept car, orientata al futuro, era perfettamente funzionante e, in qualche modo, anticipò alcuni codici stilistici propri delle successive Fiat X1/9 e Lancia Stratos, che gli appassionati conoscono benissimo.

Advertisement

Pur se meno ambiziosa, saprà ritagliarsi il suo spazio di interesse al Salone Auto Torino 2026 la Fiat 850 Spider, che ebbe il merito di far sognare grandi masse di persone, concedendo loro una vettura scoperta dal prezzo accessibile, ma dall’immagine intrigante. In questo caso parliamo infatti di un’auto di serie, non di una proposta da salone di taglio esclusivamente visionario e creativo.

Fra le altre auto portate da ASI all’evento piemontese c’è la Fiat 128 Shopping, un esemplare unico pensato per le famiglie. Molto apprezzabili, in questa prospettiva d’uso, sono le dimensioni generose dell’abitacolo e la presenza di un pratico carrello estraibile nella parte posteriore. Una soluzione di facile fruizione, pensata per assecondare le tendenze dello shopping nell’epoca di diffusione dei primi supermarket.

Advertisement

Fra le altre proposte della collezione ASI Bertone offerte alla visione del pubblico del Salone Auto Torino ci saranno la Chrysler Shake e la Suzuki Go, entrambe nate negli anni ’70. La prima interpreta il tema del “dune buggy”, giovandosi della meccanica della Simca 1200 S; la seconda è un mezzo polivalente a due posti capace anche di navigare in acqua.

Si avvicinano all’attualità la Bertone Slim e la Opel Filo, nate nei primi anni 2000. A catturare maggiormente l’attenzione dei visitatori saranno però, nell’ambito della presenza ASI Bertone, la Ferrari Rainbow e le Lamborghini Miura e Countach. Tutte e tre portano la firma di Marcello Gandini, un grande innovatore dello stile che, con sublime maestria, ha saputo creare autentici capolavori a quattro ruote, celebrati anche al Salone Auto Torino 2026.

Advertisement

Altri appuntamenti dell’Automotoclub Storico Italiano impreziosiranno la tela dell’evento piemontese, che promette emozioni di alta gamma al suo pubblico, sempre molto numeroso.

Fonte | Automotoclub Storico Italiano