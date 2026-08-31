Salone Auto Torino 2026: tutto pronto per il grande evento

Il tempo va di fretta e si avvicina a passo spedito l’appuntamento con il Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre. Prevista anche una giornata B2B nella giornata del 10 settembre: un rendez-vous esclusivo al Teatro Regio, riservato agli incontri tra aziende, fornitori e società di servizi del settore automotive, con l’obiettivo di favorire networking, collaborazioni e nuove opportunità professionali.

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Non cambia la spina dorsale dell’evento, con esposizioni a cielo aperto e test drive nel cuore della città. In questo rapporto diretto con il pubblico si annida il segreto del suo successo. L’anno scorso i numeri sono stati davvero importanti, con oltre 50 marchi partecipanti e più di 500 mila visitatori provenienti da tutta Italia (e non solo). Notevole l’indotto economico per il territorio, quantificato in 5 milioni di euro. Ora si profila all’orizzonte una nuova edizione, con le credenziali giuste per fare altrettanto bene.

Nel centro del capoluogo piemontese si daranno appuntamento i costruttori, gli appassionati e gli addetti ai lavori: una cornice ambientale perfettamente intonata ad un rendez-vous a quattro ruote come questo. L’edizione 2026 del Salone Auto Torino manterrà il suo format vincente, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire tutte le novità delle case automobilistiche e di partecipare alle prove su strada dei nuovi modelli, uno degli elementi più apprezzati della kermesse. Il tutto in un quadro a misura d’uomo, dove l’esplorazione avrà una matrice immersiva, nel cuore della città simbolo dell’industria automobilistica italiana.

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Il Salone Auto Torino 2026 in pillole

Orario: 9:00 – 19:00

Data inizio: 11 Settembre 2026

Data fine: 13 Settembre 2026

Location: Torino

L’evento, di tre giorni, sarà ad ingresso libero e regalerà agli ospiti la possibilità di tuffarsi nell’eccitante mondo delle quattro ruote. Come dicevamo, quello di imminente svolgimento sarà un grande meeting open-air, tra novità, anteprime, test drive, supercar, appuntamenti speciali e iniziative per tutta la famiglia. Sicuramente al Salone Auto Torino 2026 non ci sarà modo di annoiarsi, specie se si portano i mezzi a motore nel cuore.

Il percorso espositivo si svilupperà tra piazza Castello, i Giardini dei Musei Reali e i Giardini Reali. Una tela che miscela la storia, l’eleganza e la bellezza. Qui il glamour è di casa. Non poteva esserci cornice migliore per incastonare un evento del genere. Di grande interesse le attività dedicate al pubblico, ma saranno le auto in vetrina le principali protagoniste della manifestazione.

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Tra i marchi già confermati figurano Alfa Romeo, Ares, Automobili Lamborghini, BMW, BONTU, BYD, Changan, Chery, Citroën, DS, EMC, FAWCAR, Fiat, GAC, Geely, GWM, Honda, Hongqi, ICAUR. E poi Italdesign, Jeep, KGM, KIA, Lancia, Leapmotor, Lepas, Linktour, Lynk&Co, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, OMODA JAECOO, Opel, Peugeot, Pininfarina, Porsche, RECARO Automotive, Suzuki, Renault, Tesla, X-Penge Zeekr. L’elenco degli espositori non è ancora completo e continuerà ad aggiornarsi fino ai giorni immediatamente a ridosso dell’evento.

Ad arricchire ulteriormente il quadro espositivo del Salone Auto Torino 2026 ci penseranno le aziende della filiera, altri enti e varie istituzioni, con in testa il mondo accademico. Di particolare interesse, come dicevamo, saranno i test drive, che permetteranno agli ospiti di conoscere da vicino alcune auto di nuova generazione. Queste esperienze di guida andranno in scena nell’area dei Giardini Reali.

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Numerosi i modelli messi a disposizione da alcune case automobilistiche. Parliamo di BYD, Changan, EMC, Geely, GWM, Honda, Hongqi, KIA, Lepas, Lynk&Co, Mazda, OMODA JAECOO, Teslae Zeekr. La prenotazione delle prove su strada verrà gestita da ciascun brand direttamente durante la manifestazione. Uno dei momenti più apprezzati del Salone Auto Torino 2026 sarà, sicuramente, il Supercar Meeting, in programma nella giornata del 12 settembre alla Reggia di Venaria. Qui si potranno ammirare alcune delle auto sportive più esclusive, provenienti da tutta Italia. La tela giusta per sognare ad occhi aperti, con dei capolavori a quattro ruote, capaci di far vibrare l’apparato sensoriale col fascino delle loro forme e del loro sound.

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Fonte | Salone Auto Torino