Lancia Corse HF, weekend difficile in Galles: Mabellini sesto, sfuma il sogno europeo

Il JDS Machinery Rali Ceredigion si chiude con un bilancio agrodolce per Lancia Corse HF. Sulle impegnative strade gallesi, penultimo appuntamento del FIA European Rally Championship, Andrea Mabellini e Virginia Lenzi hanno portato la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al sesto posto assoluto. Un risultato che consente alla squadra italiana di raccogliere altri chilometri ed esperienza, ma che allo stesso tempo mette definitivamente fine alle speranze di titolo europeo per l’equipaggio italiano.

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Lancia Corse HF lascia il Galles con un sesto posto e due top five

Per Mabellini e Lenzi non è stato un fine settimana semplice. Le prove speciali del Rali Ceredigion hanno messo in difficoltà diversi equipaggi, con strade strette, veloci e tecniche, continui cambi di ritmo e condizioni dell’asfalto tutt’altro che facili da interpretare. In questo contesto la coppia italiana ha cercato di limitare i danni, arrivando comunque al traguardo in sesta posizione.

Il risultato, però, non è bastato per tenere aperta la corsa al campionato. Al termine della gara gallese Teemu Suninen ha infatti conquistato matematicamente il titolo FIA ERC, chiudendo così ogni possibilità per Mabellini di giocarsi il successo nell’ultimo appuntamento stagionale.

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Resta comunque una stagione importante per il pilota di ACI Team Italia e per Virginia Lenzi. L’equipaggio è rimasto a lungo nelle zone alte della classifica europea ed è riuscito a tenere viva la lotta per il titolo fino alla parte finale del campionato. Allo stesso tempo, il confronto con alcuni dei migliori equipaggi del continente ha permesso alla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale di accumulare dati e chilometri preziosi nel suo primo vero percorso ad alto livello internazionale.

Qualche soddisfazione in più è arrivata dalle categorie dedicate ai giovani. In ERC4 e Junior ERC, Sebastian Dallapiccola e Samuele Pellegrino hanno chiuso la gara al quarto posto. Anche per loro il weekend gallese è stato particolarmente impegnativo, ma l’equipaggio italiano è riuscito a portare la Ypsilon Rally4 HF fino al traguardo, confermando i progressi mostrati nel corso della stagione.

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Subito alle loro spalle si sono classificati Francesco Dei Ceci e Daiana Darderi, quinti al termine del rally. Per Dei Ceci si tratta di un altro risultato utile in una stagione nella quale l’obiettivo principale resta quello di fare esperienza. Le ultime gare hanno mostrato una crescita costante e anche in Galles il giovane pilota di ACI Team Italia ha potuto aggiungere chilometri importanti al volante della Ypsilon Rally4 HF.

È andata decisamente peggio a Davide Pesavento e Alessio Angeli. L’equipaggio ufficiale Lancia Corse HF è stato costretto al ritiro nelle prime fasi del rally, chiudendo così anche la propria rincorsa ai titoli ERC4 e Junior ERC. Un epilogo amaro soprattutto considerando quanto fatto nella prima parte della stagione, segnata dalla vittoria al Rally di Roma Capitale e dalla leadership conquistata in entrambe le classifiche.

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Il Rali Ceredigion ha comunque rappresentato un altro banco di prova importante per l’intero progetto sportivo di Lancia. Le caratteristiche delle strade britanniche hanno obbligato piloti e tecnici a lavorare in condizioni diverse rispetto a quelle affrontate in molti altri appuntamenti del campionato, offrendo ulteriori indicazioni sia sulla Rally2 HF Integrale sia sulla Rally4 HF.

Ora manca soltanto una gara alla fine della stagione europea. Il prossimo appuntamento sarà il Rally Five Cities North of Portugal, ultimo atto del FIA ERC. Lancia Corse HF arriverà in Portogallo senza più la possibilità di conquistare i titoli principali, ma con ancora l’occasione di chiudere nel migliore dei modi una stagione che ha riportato il marchio italiano in maniera stabile nel panorama dei rally europei.