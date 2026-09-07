Ferrari 488 Pista Spider: il suo carisma in un video che lascia a bocca aperta

Non è ibrida e questo, nella prospettiva collezionistica, potrebbe fare una felice differenza in futuro per i possessori, anche se la doppia sovralimentazione crea un gap sentimentale rispetto alla precedente 458 Speciale. La Ferrari 488 Pista Spider, comunque, è al top anche sul piano del romanticismo, quasi al pari della sua “progenitrice”, rispetto alla quale alza ulteriormente la già incredibile asticella prestazionale.

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Un esemplare della specie è stato immortalato in un video da Oscar, pubblicato sul canale YouTube di C&C PremiumCars. Le riprese sono esterne ed interne e mostrano la supercar emiliana in azione su alcune arterie viarie. Il “vestito” non è nel tradizionale Rosso Corsa, ma sfoggia un meno iconico Bianco Sanae Opaco, con diversi elementi opzionali in fibra di carbonio Blu Opaco. Anche così entusiasma gli occhi.

La Ferrari 488 Pista Spider è una vera opera d’arte, il cui fascino viene catturato egregiamente nei fotogrammi del filmato. Anche la sua sinfonia è al top, pur se meno coinvolgente di quella espressa dalle sorelle aspirate ad 8 cilindri che l’hanno preceduta, fatte salve le 208, 308 e 328, che suonano meno bene.

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Questa vettura, nata nel cuore della terra dei motori, brilla con le note magiche del “cavallino rampante”. Porta egregiamente con sé lo spirito nobile della casa emiliana. L’estetica è muscolare. Non usa il politicamente corretto. Quello è argomento di altri, non di chi dà voce al cuore.

Qui i muscoli ci sono e vengono messi in mostra: si chiama autenticità. Ne deriva un look aggressivo, ma con una buona dose di eleganza, anche se altre “rosse” fanno molto meglio su questo fronte. Il livello prestazionale della Ferrari 488 Pista si pone al top ed è assecondato da un piacere e da un’efficienza di guida dello stesso livello.

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Del resto, stiamo parlando di un’auto che sfrutta al meglio la liaison col mondo delle corse, messa a frutto dal più leggendario costruttore di auto sportive. Il nome del modello non fa mistero della cosa. Si vede che a Maranello sono certi di aver svolto un ottimo lavoro.

Progettata per esprimersi al meglio nei circuiti, dove manifesta il suo potenziale in modo feroce, questa sportiva è una vera goduria su strada. Il suo motore V8 sovralimentato da 3.9 litri è un vulcano energetico, che sprizza forza da tutti i pori. Sviluppa 720 cavalli di potenza massima, con la grinta e l’allungo che ci si aspetta dalle migliori opere del marchio emiliano. Ottime pure le sonorità meccaniche, anche se la 458 fa molto meglio di lei.

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La Ferrari 488 Pista è uno strumento di piacere, che aggredisce il manto d’asfalto con vigore straordinario. I dati rettilinei, per quanto fuori dal comune, raccontano solo una parte della storia. Eccoli, per dovere di cronaca: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi, da 0 a 200 km/h in 8 secondi, velocità massima superiore ai 340 km/h. Il peso a secco di soli 1.380 chilogrammi aiuta il loro raggiungimento.

Qui la scienza dei flussi ha avuto i migliori riguardi. Le appendici aerodinamiche, i deflettori d’aria e il diffusore posteriore lavorano in armonia per incollare la vettura all’asfalto, garantendo un’aderenza e una stabilità impressionanti. Straordinario il feedback: su questa Ferrari si instaura un dialogo fra uomo e mezzo, quasi come se quest’ultimo leggesse i pensieri del suo conducente. A voi il video!