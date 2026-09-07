Fiat Grizzly, il prezzo potrebbe sorprendere tutti: “Scioccheremo il mercato”

Fiat Grizzly torna al centro dell’attenzione e questa volta a parlarne è Gaetano Thorel, responsabile europeo di Fiat e Abarth. Intervistato da Autocar, il manager di Stellantis ha dato qualche indicazione in più sul nuovo SUV del marchio italiano, soffermandosi soprattutto su un aspetto che potrebbe fare parecchio rumore: il prezzo. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma Fiat sembra intenzionata a posizionare la Grizzly in modo aggressivo nonostante una lunghezza di circa 4,5 metri.

Fiat Grizzly punta sull’Europa e promette un prezzo molto competitivo

La cosa più interessante è che, almeno all’inizio, la Fiat Grizzly non era stata pensata con l’Europa come mercato principale. Il progetto nasce infatti con una vocazione globale e con l’obiettivo di trovare spazio soprattutto in aree come Turchia e America Latina. In corso d’opera, però, Fiat avrebbe rivisto i suoi piani, arrivando alla conclusione che un SUV di questo tipo potesse avere senso anche nel Vecchio Continente, soprattutto per le famiglie che cercano qualcosa di più grande della Grande Panda.

A rendere possibile questa operazione è anche la base tecnica scelta. La Grizzly utilizza la piattaforma Smart Car, la stessa già impiegata da Citroen C3 e Grande Panda. Questo permette a Fiat di sfruttare componenti già sviluppati e di contenere i costi, un aspetto che potrebbe diventare decisivo quando verrà svelato il listino.

Ed è proprio sul prezzo che Thorel ha lanciato la frase destinata a far discutere di più. Secondo il manager, Fiat “scioccherà il mercato” quando comunicherà quanto costerà la Fiat Grizzly. Al momento non è stata indicata una cifra, ma il messaggio lascia intendere che il marchio voglia evitare prezzi troppo alti, pur trattandosi di un SUV di segmento C e quindi di un modello sensibilmente più grande della Grande Panda.

Con i suoi circa 4,5 metri, infatti, la Grizzly si collocherà un gradino sopra l’attuale compatta Fiat. Le due auto, però, resteranno strettamente imparentate dal punto di vista tecnico. Una scelta che dovrebbe consentire al marchio di allargare la gamma senza complicare troppo la produzione e, soprattutto, senza far lievitare eccessivamente i costi.

La famiglia Grizzly non dovrebbe fermarsi alla versione tradizionale. È prevista anche una variante Fastback, con una linea posteriore più filante e un lunotto maggiormente inclinato. Fiat punta quindi a coprire due tipi di clientela diversi con lo stesso progetto, mantenendo una base comune ma proponendo due carrozzerie con un’impostazione differente.

Anche sul fronte dei motori la scelta dovrebbe essere ampia. La Fiat Grizzly è attesa con versioni a benzina, con il nuovo Turbo 100 di Stellantis, con una variante 1.2 mild hybrid e con una versione completamente elettrica. L’obiettivo è evidentemente quello di adattare il modello ai vari mercati senza legarlo a una sola tecnologia.

Curioso anche il discorso sul nome. Thorel ha ricordato che il Grizzly è un animale decisamente più aggressivo rispetto a un panda, ma ha anche giocato sul legame tra i due. La sfida, secondo il manager, sarà rendere il Grizzly un animale più vicino al mondo Fiat, quindi meno minaccioso e più simpatico. Un lavoro che passerà anche dalla comunicazione e dalla futura campagna pubblicitaria del modello.