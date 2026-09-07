Leapmotor B10, parte la produzione nello stabilimento Stellantis di Gurun

Stellantis continua a spingere su Leapmotor anche fuori dalla Cina e dalla Malaysia arriva adesso una novità che rende ancora più concreto questo progetto. Nello stabilimento di Gurun, dove viene già assemblata la C10, è infatti partita anche la produzione della Leapmotor B10. Il SUV compatto è uno dei modelli più importanti per la crescita internazionale del marchio cinese e il suo arrivo sulle linee malesi conferma quanto questa fabbrica stia diventando sempre più centrale nei piani di Leapmotor International.

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Stellantis avvia in Malaysia la produzione della Leapmotor B10

L’arrivo della B10 nello stabilimento di Gurun, nello stato di Kedah, era stato annunciato nei mesi scorsi, ma adesso si è passati dalle parole ai fatti. Stellantis aveva spiegato a giugno che il SUV sarebbe entrato in produzione locale entro la fine dell’anno e il programma è stato rispettato. La B10 va quindi ad affiancare la più grande C10, già assemblata nello stesso impianto, dando ancora più peso alla presenza di Leapmotor nel Sud-est asiatico.

Per preparare la fabbrica alla produzione dei modelli del marchio cinese, Stellantis ha investito oltre 25 milioni di ringgit. Il denaro è servito per adeguare le linee di assemblaggio e le strutture necessarie alla produzione in modalità CKD. Lo stabilimento di Gurun può arrivare a circa 60.000 veicoli l’anno e sembra destinato ad avere un ruolo sempre più importante, non soltanto per il mercato malese ma anche guardando agli altri Paesi della regione.

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La scelta di portare qui la B10 non è casuale. Il nuovo SUV compatto è uno dei modelli su cui Leapmotor punta maggiormente per crescere fuori dalla Cina e va a inserirsi in un segmento molto interessante, soprattutto in quei mercati dove la domanda di elettriche più accessibili continua ad aumentare. Rispetto alla C10, la B10 ha dimensioni e posizionamento che possono renderla adatta a una fascia di pubblico più ampia e proprio per questo viene considerata strategica per l’espansione internazionale del marchio.

Produrre il modello direttamente in Malaysia offre inoltre diversi vantaggi. Significa ridurre la dipendenza dalle esportazioni dalla Cina, accorciare i tempi di consegna e contenere una parte dei costi logistici. Ma significa anche avvicinare maggiormente il prodotto ai mercati in cui dovrà essere venduto, un aspetto sempre più importante in una fase in cui i costruttori cinesi stanno cercando di costruire una presenza industriale fuori dai propri confini.

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Dietro questa operazione c’è quindi una strategia più ampia di Stellantis. Il gruppo vuole sfruttare la propria rete industriale internazionale per accompagnare la crescita di Leapmotor nei vari mercati, evitando che l’espansione del marchio dipenda soltanto dall’importazione di auto prodotte in Cina. È un modello che potrebbe essere replicato anche altrove e che permette allo stesso tempo di utilizzare meglio alcuni impianti già presenti nella rete produttiva del gruppo.

La collaborazione tra Stellantis e Leapmotor sta così entrando in una fase sempre più concreta. All’inizio l’attenzione era concentrata soprattutto sulla distribuzione e sulla vendita dei modelli cinesi nei mercati internazionali, mentre adesso il progetto sta assumendo anche una dimensione industriale vera e propria. La Malaysia è uno degli esempi più evidenti di questa evoluzione e potrebbe diventare uno dei punti di riferimento per la crescita del marchio in Asia.

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A questo punto sarà interessante capire quale sarà il prossimo passo. Gurun potrebbe diventare anche una base per le esportazioni verso altri Paesi del Sud-est asiatico e non è da escludere che, dopo C10 e B10, altri modelli Leapmotor possano arrivare sulle linee malesi. Se così fosse, il ruolo dello stabilimento diventerebbe ancora più importante all’interno della strategia globale costruita da Stellantis insieme al costruttore cinese.