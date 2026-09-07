Ibiza, il modello potrebbe sopravvivere alla fine di SEAT: il trasloco possibile

SEAT è un marchio in bilico. Il Gruppo Volkswagen sembra sul punto di prendere una decisione fatale e anche la stampa tedesca lo dice chiaro. Secondo un rapporto interno, Wolfsburg starebbe valutando di chiudere i battenti del marchio entro il 2029. Una risposta ufficiale la scorsa settimana non ha smentito nulla.

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Di SEAT, l’unica certezza si chiama Cupra. La giovane costola barcellonese ha fatto in pochi anni quello che certi marchi storici non riescono in decenni: ha superato il fratello maggiore per vendite e redditività, vendendo auto più costose a clienti disposti a pagarle. Oliver Blume, CEO del Gruppo, ha parlato di “flessibilità strategica” e di adattamento alle normative. L’analisi sull’opportunità di continuare a investire nel marchio SEAT è, parole sue, “sempre più complessa”.

Se SEAT dovesse sparire come etichetta commerciale, quello che succede non è una chiusura ma una migrazione. La León è già venduta con entrambi i badge, e Wayne Griffiths, ex CEO di SEAT, aveva confermato l’esistenza di un progetto per una Cupra León elettrica di quinta generazione, destinata a sostituire sia l’attuale León che la Born, d’altronde, trent’anni di mercato lasciano un nome difficile da abbandonare. Trasferirlo sotto Cupra ha più senso industriale che commerciale, ma funziona in entrambe le direzioni.

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Il capitolo più affascinante, però, riguarda l’Ibiza. Sven Schuwirth, vicepresidente esecutivo per vendite e marketing, l’anno scorso ha messo le mani avanti con una dichiarazione che oggi suona profetica: “Ibiza, di sicuro manterremo il nome. Se dici ‘guido un’Ibiza’, non dici SEAT Ibiza, è un po’ come la Golf”. Un’auto che si è staccata dal marchio nell’uso comune è già a metà strada verso la sopravvivenza autonoma.

La Cupra Raval occupa oggi lo stesso segmento dell’Ibiza sul fronte elettrico, esattamente come la Born lo faceva con la León. Se lo schema si ripete, la piccola di Barcellona, lanciata nel 1984, ancora tra le più vendute in Spagna, potrebbe semplicemente cambiare dicitura sul cofano. Non sarebbe nemmeno la prima volta: nel 1996 fu proprio l’Ibiza la prima SEAT a portare il nome Cupra, acronimo di Cup Racing.