Peugeot 308, sconti fino a 8.300 euro a settembre: diesel e Hybrid da 199 euro al mese

Peugeot prova a dare una bella spinta alla 308 con una serie di offerte valide per tutto settembre 2026. La compatta francese viene proposta con sconti che, nelle condizioni migliori, arrivano fino a 8.300 euro rispetto al prezzo di listino. Le promozioni riguardano soprattutto le versioni diesel e Hybrid, entrambe proposte da 199 euro al mese, mentre per la E-308 elettrica la rata mensile scende addirittura a 139 euro.

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Peugeot 308, a settembre sconti fino a 8.300 euro

Partendo dalla Peugeot 308 BlueHDi 130 S&S EAT8 Style, il prezzo di listino è di 34.130 euro. Con la promozione di settembre si scende a 26.330 euro, con un vantaggio immediato di 7.800 euro. Chi sceglie anche il finanziamento IMOVE D può arrivare a 25.830 euro, portando così lo sconto complessivo a 8.300 euro rispetto al listino.

La formula prevede 35 rate da 199 euro al mese, un anticipo di 4.567 euro e una rata finale da 19.473 euro. Il TAN fisso è del 6,99 per cento, mentre il TAEG arriva all’8,93 per cento. L’offerta resta valida fino al 30 settembre 2026 ed è legata alla presenza di un’auto da dare in permuta o rottamare.

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Condizioni molto simili anche per la Peugeot 308 Hybrid 145 e-DCS6 Style. In questo caso il listino è di 33.650 euro, mentre il prezzo promozionale scende a 25.850 euro. Con il finanziamento si arriva a 25.350 euro, anche qui con uno sconto massimo di 8.300 euro rispetto al prezzo pieno.

Per la versione Hybrid sono previste 35 rate da 199 euro, con un anticipo di 6.338 euro e una rata finale da 16.699 euro. Il TAN resta al 6,99 per cento, mentre il TAEG sale leggermente al 9,16 per cento.

La proposta cambia invece per la Peugeot E-308 elettrica da 156 CV in allestimento Allure. Qui il marchio francese punta su una rata molto più bassa: 35 canoni da 139 euro al mese. Il primo canone anticipato è però di 16.011 euro, mentre il valore di riscatto è fissato a 19.950 euro. Il TAN è del 2,99 per cento e il TAEG del 4,55 per cento.

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Le offerte arrivano in un momento in cui la 308 continua comunque a ritagliarsi il suo spazio sul mercato italiano. Nel solo mese di agosto 2026 la versione diesel ha totalizzato 106 immatricolazioni, entrando nella top ten delle auto a gasolio più vendute in Italia. Nei primi otto mesi dell’anno la Peugeot 308 risulta inoltre ottava tra i modelli dei segmenti medi, in una fascia di mercato che continua a essere meno semplice rispetto a SUV e crossover.