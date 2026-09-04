Stellantis spinge ancora sul leasing sociale in Francia: elettriche da 94 euro al mese

Stellantis continua a puntare con forza sul leasing sociale in Francia, dove il gruppo ha confermato la propria partecipazione anche all’edizione 2026 del programma. Dopo il ruolo avuto nelle campagne del 2024 e del 2025, Stellantis France ha nuovamente mobilitato la propria rete per aiutare i clienti interessati ad accedere agli incentivi e scegliere tra i modelli elettrici ancora disponibili.

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Le Peugeot inserite nel programma risultano già tutte ordinate, ma l’offerta del gruppo resta ampia. Tra i modelli ancora disponibili ci sono, ad esempio, la Citroën ë-C3 da 94 euro al mese e la Opel Frontera da 139 euro al mese, due proposte che puntano soprattutto su costi mensili contenuti.

Stellantis amplia l’accesso agli incentivi per le elettriche

Il quadro degli aiuti in Francia si è allargato negli ultimi mesi, anche in risposta all’aumento dei prezzi dei carburanti. Stellantis può sfruttare questa situazione perché i modelli dei marchi Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep interessati vengono prodotti in Europa e possono quindi accedere al punteggio ecologico previsto dal sistema francese.

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Tra le misure più importanti c’è l’incentivo destinato a chi percorre molti chilometri per lavoro. In presenza dei requisiti di reddito, il contributo può arrivare a 6.000 euro, oppure fino a 8.000 euro per i veicoli dotati di batterie a lunga autonomia prodotte nella Gigafactory ACC di Douvrin. Per rientrare nella categoria basta percorrere almeno 28 chilometri al giorno per recarsi al lavoro.

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Con queste formule, una Peugeot E-2008 può essere proposta a 255 euro al mese, mentre una Peugeot E-3008 scende a 340 euro, in entrambi i casi senza anticipo. Ci sono poi aiuti specifici per altre categorie professionali.

I tassisti possono beneficiare di un incentivo fino a 3.600 euro, cumulabile con i 2.000 euro previsti per i modelli con batteria a lunga autonomia. In questo modo una Citroën C5 Aircross può arrivare a 542 euro al mese, mentre una DS N°8 a lunga autonomia viene proposta a 765 euro.

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Per la prima volta sono previsti anche incentivi per le auto elettriche usate, con contributi compresi tra 300 e 550 euro in base al reddito e riferiti a veicoli immatricolati tra il 2017 e il 2023. Stellantis conta in questo caso sulla rete Spoticar, che dispone di circa 1.200 punti vendita in Francia. Un aiuto separato riguarda infine gli operatori dell’assistenza domiciliare, che possono ottenere fino a 2.300 euro per acquistare o noleggiare un’auto usata per almeno 36 mesi.

Tutte queste misure sono temporanee e richiedono ordini effettuati entro il 31 dicembre 2026. Xavier Duchemin, direttore di Stellantis France, ha spiegato che la rete è pronta a seguire i clienti nella scelta dell’offerta più conveniente. Per chi non rientra nei criteri dei certificati energetici, resta comunque disponibile la Peugeot E-208 da 179 euro al mese senza anticipo. Anche i professionisti che acquistano veicoli commerciali possono accedere a incentivi fino a 9.850 euro.