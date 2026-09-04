La nuova M3 elettrica pesa come un SUV, ma almeno promette 800 CV

BMW ha da tempo confermato quattro motori, uno per ogni ruota, sulla nuova M3 a batteria, nome in codice “ZA0”. Un pacchetto che potrebbe essere fantascienza motorsport, ma che porta con sé una conseguenza difficile da ignorare, il peso.

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La i3 50 xDrive, berlina elettrica sulla quale la M3 si basa, già arriva a 2.205 chilogrammi. Con quattro unità elettriche e un pacco batterie da oltre 100 kWh netti, la M3 sarà inevitabilmente la più pesante della storia del modello, con un margine che al momento nessuno a Monaco si azzarda a quantificare.

I prototipi stanno girando al Nürburgring, e anche da avvistamenti a distanza si capisce qualcosa. I passaruota allargati la distinguono subito dalla normale i3 “NA0”. Sul posteriore si intravede uno spoiler sdoppiato, versione ammorbidita di quello apparso sul Concept Neue Klasse presentato a Monterey. BMW ha già precisato che il diffusore di produzione sarà più sobrio rispetto al concept, ed è forse una buona notizia.

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Lo stile della ZA0 non rimarrà confinato al solo segmento elettrico. Gran parte delle sue linee confluirà nella prossima M3 a combustione interna, la “G84”, che però avrà proporzioni frontali diverse per ospitare il sei cilindri al posto del vano anteriore della berlina elettrica.

Sul fronte dinamico, BMW ha anticipato una modalità a trazione posteriore che disinnesta completamente l’asse anteriore. Una scelta che serve al piacere di guida per chi vuole sentire l’auto girare sul proprio asse, e al’efficienza per chi percorre autostrade senza bisogno dei cavalli extra dei motori anteriori. Gli 800 CV vociferati restano non confermati ufficialmente, anche se non sembrano affatto un’esagerazione.

Per chi trovasse tutto questo troppo, esiste già un piano B. Un modello M Performance potrebbe superare i 600 CV della i3 M60 a doppio motore, variante quest’ultima attesa in Europa entro fine anno, ma non è nulla di ufficiale ancora.

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La M3 elettrica è il primo tassello di un mosaico più ambizioso. Nel 2027 arriva la X3 M con la stessa architettura a quattro motori, nel 2028 tocca alla X5 M su piattaforma CLAR. Una M3 Touring e una X4 M? Monaco non ne parla, ma probabilmente ci stanno già lavorando.