Opel Mokka, promozione settembre 2026: sconti fino a 9.200 euro e rate da 139 euro al mese

Opel Mokka torna protagonista delle promozioni di settembre 2026 con offerte che interessano tutte e tre le motorizzazioni oggi disponibili: benzina, Hybrid ed Electric. La casa tedesca punta soprattutto sulla rata mensile, che nel caso delle prime due versioni scende a 139 euro, mentre per l’elettrica si parte da 249 euro. Le condizioni restano valide fino al 30 settembre 2026 e, per Mokka Benzina e Hybrid, riguardano vetture in pronta consegna con rottamazione.

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Opel Mokka: ecco le offerte di settembre 2026 per l’Italia

La proposta più economica riguarda Mokka Edition 1.2 Benzina da 136 CV con cambio manuale. Il prezzo promozionale, al netto degli oneri finanziari, è di 18.650 euro. Con Scelta Opel servono 5.028 euro di anticipo, seguiti da 33 rate da 139 euro e da una rata finale di 13.182,55 euro. TAN fisso al 7,99% e TAEG al 10,85%. Un dettaglio interessante è il rinvio del primo pagamento: chi acquista adesso comincerà a versare le rate soltanto a dicembre.

La stessa rata mensile viene proposta anche sulla Mokka Hybrid Edition da 145 CV con cambio automatico. In questo caso il prezzo promozionale è di 21.650 euro oltre agli oneri finanziari, con anticipo di 6.425 euro, 33 rate da 139 euro e valore finale di 15.218,60 euro. Anche qui la prima rata arriverà a dicembre. TAN al 7,99% e TAEG al 10,56%.

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Per chi vuole passare direttamente all’elettrico c’è invece la Mokka Electric da 156 CV con batteria da 54 kWh. La formula Opel Blitz prevede 249 euro al mese per 35 canoni, con un primo canone anticipato di 13.708 euro e un valore di riscatto di 13.445 euro. TAN fisso al 2,99% e TAEG al 4,9%.

Sul sito Opel sono presenti anche formule alternative con anticipi e canoni differenti. Per la Mokka Benzina si parla di 35 canoni da 494,68 euro con 3.304,75 euro di anticipo, mentre la Hybrid viene proposta con 35 canoni da 398,21 euro e 6.453,78 euro iniziali. Per la Mokka Electric sono invece previsti 47 canoni da 609,52 euro, con anticipo di 6.078,88 euro. Anche queste proposte scadono il 30 settembre.

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Ricordiamo che in Italia ad agosto 2026 Opel Mokka ha chiuso all’ottavo posto tra i SUV piccoli come numero di immatricolazioni, in un segmento che nel mese ha perso il 15,2% rispetto allo scorso anno. Nei primi sei mesi del 2026, intanto, l’intera famiglia SUV Opel composta da Mokka, Frontera e Grandland aveva aumentato le vendite di oltre il 37%, segnalando un 2026 decisamente più vivace per la gamma a ruote alte del marchio.