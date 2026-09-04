Dodge Durango 2027 cambia look: arriva il nuovo colore After Dark

Dodge Durango 2027 amplia ancora le possibilità di personalizzazione con l’arrivo di After Dark, una nuova tinta blu metallizzato molto scura pensata per dare al SUV americano un aspetto ancora più deciso. Il nuovo colore entra a far parte della gamma 2027 e sarà disponibile su tutte le versioni del modello.

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Dodge ha lavorato su una verniciatura capace di cambiare parecchio a seconda della luce. Sotto il sole emergono infatti i riflessi metallizzati, mentre nelle ore serali la carrozzeria assume un aspetto più scuro e discreto. Un effetto pensato per mettere in risalto le forme massicce della Durango senza rinunciare a quel carattere aggressivo che da sempre accompagna il modello.

Dodge Durango 2027: sempre più spazio alla personalizzazione

Per Dodge la possibilità di rendere ogni vettura diversa dalle altre sta diventando un elemento sempre più importante. Matt McAlear, CEO del marchio, ha sottolineato come i clienti Dodge abbiano sempre cercato automobili capaci di distinguersi, ricordando anche il successo riscosso da colori particolari e personalizzazioni durante eventi come Roadkill Nights e Cruise Week.

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After Dark nasce proprio seguendo questa filosofia e va ad ampliare una scelta già piuttosto ricca. Con l’arrivo della nuova tonalità e del recente colore Redeye, la Dodge Durango 2027 potrà essere ordinata in nove tinte esterne: After Dark, Redeye, B5 Blue, Destroyer Grey, Green Machine, Night Moves, Pitch Black, Red Oxide e White Knuckle.

La nuova verniciatura assume un peso ancora maggiore sulla Durango SRT Hellcat Jailbreak, la versione da 710 CV che rappresenta il lato più estremo della gamma. Il programma Jailbreak permette infatti di combinare colori della carrozzeria, strisce, cerchi, finiture interne e numerosi dettagli estetici.

Con l’aggiunta di After Dark, secondo Dodge, diventano possibili oltre 16 milioni di combinazioni differenti. Numeri che spiegano bene quanto il marchio americano stia puntando sulla personalizzazione dei propri modelli ad alte prestazioni.

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Dodge punta forte su colori e dettagli esclusivi

L’arrivo di After Dark non è comunque un’iniziativa isolata. Dodge sta progressivamente ampliando la scelta di tinte e decorazioni disponibili anche sugli altri modelli della gamma. In occasione di Roadkill Nights, ad esempio, sono state mostrate le nuove Tinted Dual Stripes insieme ai colori Sucker Punch e Shady destinati alla Dodge Charger Super Bee Launch Edition 2027.

Nei mesi precedenti erano invece entrate nella gamma Charger anche le tonalità Red Oxide e Purple Haze. La strategia è quindi quella di permettere ai clienti di costruire una Dodge sempre più vicina ai propri gusti, soprattutto quando si parla dei modelli più sportivi.

Nel caso della Dodge Durango 2027, After Dark aggiunge un’ulteriore possibilità a un SUV che continua a distinguersi per una formula ormai piuttosto rara sul mercato americano: tre file di sedili, dimensioni importanti e soprattutto la presenza dei motori HEMI, compresa la poderosa versione Hellcat.

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Il nuovo blu sarà disponibile sull’intera gamma Durango 2027 e va così ad aggiungere un altro tassello alla strategia con cui Dodge vuole rendere le proprie auto sempre più riconoscibili e, soprattutto, sempre meno uguali tra loro.