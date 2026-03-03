Opel Frontera ora ancora più versatile

Elettrificata, altamente efficiente e con più spazio: Opel Frontera è il SUV adatto alle famiglie e adatto a tutti. A partire da un prezzo base particolarmente interessante, la Frontera offre soprattutto un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora Opel rende la Frontera ancora più versatile, pratica e confortevole. Questo robusto mezzo da lavoro quotidiano è ora disponibile di serie con la straordinaria vernice metallizzata Effect Blue, che la rende un vero e proprio colpo d’occhio.

Opel Frontera dal design audace e robusto ora con finitura in vernice blu metallizzata senza costi aggiuntivi

I clienti possono anche optare per il sistema di avviamento senza chiave. Grazie al pacchetto di infotainment, che include una telecamera posteriore con visione a 130 gradi, i conducenti e i passeggeri della Opel Frontera non solo sono perfettamente connessi, ma anche più sicuri e rilassati sulla strada, soprattutto durante le manovre in città. E con la possibilità di preimpostare la temperatura interna della Frontera Electric, il comfort aumenta fin dal primo secondo.

“La nostra Opel Frontera offre tutto ciò che i clienti si aspettano oggi da una Opel: elevata praticità e design distintivo, motori efficienti e a basso consumo di risorse, soluzioni e tecnologie pratiche e accessibili. Allo stesso tempo, chi guida una Frontera non dovrebbe rinunciare a queste piccole comodità. Ecco perché stiamo ampliando la gamma di funzioni che migliorano il comfort per il nostro SUV accessibile, come il sistema di avviamento senza chiave e il pacchetto infotainment. E con la verniciatura Effect Blue, ora di serie, la Frontera diventa ancora più accattivante, il tutto senza costi aggiuntivi”, afferma Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania.

Opel Frontera è l’emblema di un SUV versatile e accessibile. Conquista i clienti con caratteristiche pratiche a prezzi particolarmente accessibili. Allo stesso tempo, il comfort non dovrebbe essere una questione di soldi. Ecco perché Opel sta ora ampliando la gamma di dotazioni di questo SUV adatto alle famiglie. Questo inizia ancora prima di partire: i conducenti e i passeggeri di Frontera Electric possono ora contare su un abitacolo piacevolmente temperato in ogni momento, fin dall’inizio del viaggio. Questo è reso possibile dal pre-climatizzatore. La temperatura interna desiderata può essere selezionata tramite il touchscreen o l’app prima di iniziare il viaggio. Questo consente al veicolo di utilizzare l’elettricità dalla rete durante la ricarica, aumentando così l’autonomia di guida.

Il motore non si avvia più inserendo e girando la chiave nel blocchetto di accensione. Ora basta semplicemente premere un pulsante, grazie al sistema di avviamento senza chiave. Per la Frontera GS, il sistema di avviamento senza chiave è disponibile come parte del Pacchetto Tech, che include fendinebbia a LED. Nell’allestimento top di gamma Ultimate, questo pratico sistema di avviamento è di serie.

Inoltre, Opel ha messo a punto un altro pacchetto per i clienti, pratico e al tempo stesso sicuro. Già di serie negli allestimenti GS e Ultimate, il pacchetto infotainment combina diverse interessanti funzionalità. La radio DAB con sistema di navigazione offre intrattenimento e connettività eccellenti, e il suo funzionamento è chiaramente visibile tramite il touchscreen a colori da 10 pollici.

Il Mirror Screen consente di visualizzare lo schermo del proprio smartphone compatibile e, se necessario, di ricaricarlo in modalità wireless durante la guida. Praticità e comfort sono ulteriormente migliorati dal bracciolo centrale con vano portaoggetti tra guidatore e passeggero anteriore, nonché dal volante piacevolmente tattile, rivestito in similpelle vegana, in linea con l’impegno di Opel per la sostenibilità. E quando Opel Frontera deve manovrare in città, la telecamera posteriore a 130 gradi offre un’eccellente visibilità posteriore. Questo non solo previene fastidiosi urti, ma garantisce anche che nessun veicolo trasversale venga trascurato durante l’uscita in retromarcia da un parcheggio: un vantaggio per la sicurezza di tutti.

Con questo approccio, Opel Frontera si è affermata come una delle preferite dai clienti e ha ottenuto premi in tutto il mondo . Allo stesso tempo, Opel continua a rendere questo SUV accessibile e adatto alle famiglie, che offre posti a sedere fino a sette persone o circa 1.600 litri di spazio di carico, ancora più attraente.