Salone Auto Torino 2026: tutti i modelli portati dalla case automobilistiche

Il Salone Auto Torino 2026 è ormai dietro l’angolo. L’evento, giunto alla terza edizione, andrà in scena dall’11 al 13 settembre, nel cuore del capoluogo piemontese. Da poche ore sono stati annunciati i modelli protagonisti di questa rassegna salonistica a cielo aperto, che proporrà ancora una volta una miscela fra auto già su strada, novità di prodotto, innovazione, design e appuntamenti dedicati al pubblico e alla filiera.

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Ad illustrare i contenuti della rassegna all’orizzonte ci ha pensato Andrea Levy, Presidente del Salone Auto Torino, insieme ad alcune figure istituzionali. Saranno 47 i costruttori presenti sul “red carpet”. Il loro elenco e quello delle vetture messe in vetrina è riportato in coda all’articolo.

Anche quest’anno si aspetta un ottimo riscontro in termini di interesse, dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato oltre 500.000 visitatori ciascuna. Una parte del merito è del format open-air, confermato anche per il 2026. La scelta trasforma il centro cittadino in un grande palcoscenico dedicato all’automobile, che mette in dialogo industria, pubblico e territorio. Il flusso espositivo si svilupperà nel cuore della città.

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Di particolare interesse il percorso dedicato all’eccellenza automobilistica, tra supercar, auto di pregio e gioielli firmati dai grandi designer, nei Giardini dei Musei Reali. Qui prenderanno forma, tra le altre cose, un grande tributo ai 120 anni di Lancia, un omaggio al designer Marcello Gandini e uno spazio espositivo riservato alle Ferrari.

Nella Corte d’Onore dei Musei Reali si potrà invece gustare una mostra dedicata ai 100 anni dalla nascita di Sergio Pininfarina, che metterà in vetrina il patrimonio stilistico dell’azienda da lui guidata, con alcune delle espressioni creative più importanti a sua firma. Ecco i dettagli delle presenze.

Tributo ai 120 anni Lancia al Salone Auto Torino

Fonte Stellantis Heritage

Questo ripercorrerà la storia del marchio attraverso alcuni dei modelli che ne hanno segnato l’evoluzione, dalla Lancia Lambda alla Lancia Stratos. Presenti diverse Delta da gara, dalla 4WD all’Integrale 16 valvole, con un ricco assortimento di esemplari. Della partita anche una Delta S4 “Martini” di gruppo B, portata in gara nel 1986 da Miki Biasion. Diverse vetture iconiche del marchio torinese saranno portate dalla Fondazione Gino Macaluso. Il tributo Lancia si completerà con la celebrazione dei 50 anni della Gamma, con nove Coupé vestite nelle altrettante tinte previste per il modello.

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Tributo al designer Marcello Gandini

L’omaggio, dal titolo “A Legacy of Innovation”, celebrerà il genio creativo di uno dei più importanti stilisti dell’auto. Per farlo, si avvarrà di una selezione di vetture da lui disegnate. A portarle al Salone Auto Torino ci penseranno alcuni collezionisti. Fra gli esemplari in esposizione, la Lamborghini Miura P400 SV, la Dino 308 GT4, la Lamborghini Espada, la Lamborghini Diablo, l’Alfa Romeo Montreal, la Maserati Ghibli II e la Lancia Stratos. Il tributo, nell’anno che segna il 60° anniversario della Miura e il 55° della Countach, suoi grandi capolavori, è promosso insieme a Marzia Gandini, curatrice dello Studio Marcello Gandini.

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Tributo Ferrari al Salone Auto Torino 2026

Doveroso, nella cornice espositiva sabauda, rendere omaggio al mito del “cavallino rampante”, con una selezione di modelli curata dal Ferrari Club Italia. Nell’area dei Giardini dei Musei Reali si potranno ammirare diversi gioielli del marchio emiliano. Ecco i nomi: 250 GT Coupé, Testarossa, 365 GT, 512 BB, 512 TR, 308 GTB Vetroresina, F40, 400i, 550 Maranello, 599 GTO, 488 Pista Spider, SF90XX Stradale, 296 Piloti. Insieme ad esse le 488 Challenge e 296 Challenge, impegnate nel monomarca rosso. Completeranno la tela due Ferrari 308 GTB da rally: una con livrea Olio Fiat del 1977 e una con livrea Marlboro del 1976.

Case automobilistiche e marchi presenti all’evento

Alfa Romeo, BMW, Bontu, BYD, Changan, Chery, Citroën, Dongfeng, DS, EMC, FAWCAR, Fiat, GAC, Geely, GFG Style, GWM, Honda, Hongqi, ICAUR, Itala, Italdesign, Jeep, KGM, KIA, Lamborghini, Lancia, Leapmotor, Lepas, Linktour, Lynk & Co, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, M-Hero, OMODA JAECOO, Opel, Osca, Peugeot, Pininfarina, Porsche, RECARO Automotive, Renault, Suzuki, Tesla, X-Peng e Zeekr.

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Modelli portati dalla case al Salone Auto Torino

Alfa Romeo: Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce

BMW: Nuova iX3, Nuova i3, Nuova X5

BYD: Dolphin G DM-i, Dolphin Surf, Sealion 7

Changan: DEEPAL S07 MY26, DEEPAL S05 ULTRA HYBRID

Chery: TIGGO 9, TIGGO 8, Q

Citroën: –

Dongfeng: Shine GS, Box, Huge, MAGE HEV

DS Automobiles: N°7 Étoile Hybrid 145 CV

EMC: 212, 6

Fiat: Grizzly, Grizzly Fastback

GAC: Aion UT

Geely: E2, EX5, Starray EM-i, KO11

GFG Style: Kangaroo, Bugatti EB112, Aston Martin Twenty Twenty, 5300 GT Corsa Revival

GWM: ORA5, H7, TANK 300, JOLION MAX, SOUO MOTORBIKE, POER, WEY

Honda: Prelude Full Hybrid

Hongqi: HS3, HS5

ICAUR: V27

IED: Pagani Alisea, Tesla Time

Itala: Itala 35, Itala 56, Itala 61

Italdesign: Honda NSX Tribute, NISSAN GTR 50, BMW Nazca C2, Ferrari GG50, Italdesign Namir, Italdesign Parcour, Italdesign Zerouno, Italdesign Zerouno Duerta

Jeep: Nuova Compass E Hybrid Plug-in 225 CV

KGM: Actyon HEV, Torres Full Hybrid, Tivoli

KIA: Nuova Seltos, EV5 GT

Lamborghini: Fenomeno, Temerario, Miura, Urus SE, Revuelto

Lancia: Gamma

Leapmotor: B03X

Lepas: L8, L6

Linktour: L7,L6

Lynk & Co: 02, 08

Lotus: ELETRE X, EMIRA 420 SPORT, EVIJA

Maserati: Grecale, Granturismo

Mazda: Nuova MX-5 MY2027, Nuova CX-5, CX-6e

Mercedes-Benz: Nuova GLC elettrica, Nuova Classe C elettrica

M-Hero: –

OMODA JAECOO: OMODA 4, OMODA 9, JAECOO 5

Opel: Mokka GSE Rally

O.S.C.A: MT6, MT8

Peugeot: Peugeot e-3008 Long range 230 CV

Pininfarina: Sergio, Ferrari 400i, Ferrari 550 Maranello

Porsche: 911, Cayenne, Panamera, Macan

RECARO Automotive: ARES S1, ARES Panther, ARES Wami

Renault: Nuova Megane E-Tech Electric, Twingo E-Tech Electric, Clio full hybrid E-Tech

Suzuki: Nuova E VITARA, Nuova ACROSS Plug IN, Swift Hybrid, S-CROSS Hybrid, VITARA

Hybrid, E VITARA 61 TOP 4WD

Hybrid, E VITARA 61 TOP 4WD Tesla: Cybertruck; X-Peng: P7+, L03, G9

Zeekr: 7GT, 7X

I modelli dei brand Bontu, Citroën, FAWCAR, M-Hero saranno annunciati prossimamente.

Auto messe a disposizione per i test drive

BYD: Dolphin G DM-i, Dolphin Surf, Sealion 7, Atto 2 DM-i

Changan: DEEPAL S07, DEEPAL S05, DEEPAL S05 ULTRA HYBRID

Dongfeng: Shine, Box

EMC: 212

Geely: EX5, Starray EM-i

GWM: ORA5

Honda: Jazz Full Hybrid, HR-V Full Hybrid, ZR-V Full Hybrid

Hongqi: HS3

KIA: Nuova Seltos, Sportage trifuel, EV2

Lepas: L8

Lynk & Co: 01, 02, 08

Mazda: CX-5, CX-6e

OMODA JAECOO: OMODA 5 HEV, OMODA 7, OMODA 7 HEV, OMODA 9, JAECOO 5 HEV,JAECOO 8

Suzuki: SV-7GX

Tesla: Model3, Model Y

Zeekr: 7GT, 7X

Per tutti gli altri approfondimenti rimandiamo al precedente articolo.

Fonte | Salone Auto Torino