Salone Auto Torino 2026: tutti i modelli portati dalla case automobilistiche

Il Salone Auto Torino 2026 è ormai dietro l’angolo. L’evento, giunto alla terza edizione, andrà in scena dall’11 al 13 settembre, nel cuore del capoluogo piemontese. Da poche ore sono stati annunciati i modelli protagonisti di questa rassegna salonistica a cielo aperto, che proporrà ancora una volta una miscela fra auto già su strada, novità di prodotto, innovazione, design e appuntamenti dedicati al pubblico e alla filiera.
Ad illustrare i contenuti della rassegna all’orizzonte ci ha pensato Andrea Levy, Presidente del Salone Auto Torino, insieme ad alcune figure istituzionali. Saranno 47 i costruttori presenti sul “red carpet”. Il loro elenco e quello delle vetture messe in vetrina è riportato in coda all’articolo.
Anche quest’anno si aspetta un ottimo riscontro in termini di interesse, dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato oltre 500.000 visitatori ciascuna. Una parte del merito è del format open-air, confermato anche per il 2026. La scelta trasforma il centro cittadino in un grande palcoscenico dedicato all’automobile, che mette in dialogo industria, pubblico e territorio. Il flusso espositivo si svilupperà nel cuore della città.
Di particolare interesse il percorso dedicato all’eccellenza automobilistica, tra supercar, auto di pregio e gioielli firmati dai grandi designer, nei Giardini dei Musei Reali. Qui prenderanno forma, tra le altre cose, un grande tributo ai 120 anni di Lancia, un omaggio al designer Marcello Gandini e uno spazio espositivo riservato alle Ferrari.
Nella Corte d’Onore dei Musei Reali si potrà invece gustare una mostra dedicata ai 100 anni dalla nascita di Sergio Pininfarina, che metterà in vetrina il patrimonio stilistico dell’azienda da lui guidata, con alcune delle espressioni creative più importanti a sua firma. Ecco i dettagli delle presenze.
Tributo ai 120 anni Lancia al Salone Auto Torino
Questo ripercorrerà la storia del marchio attraverso alcuni dei modelli che ne hanno segnato l’evoluzione, dalla Lancia Lambda alla Lancia Stratos. Presenti diverse Delta da gara, dalla 4WD all’Integrale 16 valvole, con un ricco assortimento di esemplari. Della partita anche una Delta S4 “Martini” di gruppo B, portata in gara nel 1986 da Miki Biasion. Diverse vetture iconiche del marchio torinese saranno portate dalla Fondazione Gino Macaluso. Il tributo Lancia si completerà con la celebrazione dei 50 anni della Gamma, con nove Coupé vestite nelle altrettante tinte previste per il modello.
Tributo al designer Marcello Gandini
L’omaggio, dal titolo “A Legacy of Innovation”, celebrerà il genio creativo di uno dei più importanti stilisti dell’auto. Per farlo, si avvarrà di una selezione di vetture da lui disegnate. A portarle al Salone Auto Torino ci penseranno alcuni collezionisti. Fra gli esemplari in esposizione, la Lamborghini Miura P400 SV, la Dino 308 GT4, la Lamborghini Espada, la Lamborghini Diablo, l’Alfa Romeo Montreal, la Maserati Ghibli II e la Lancia Stratos. Il tributo, nell’anno che segna il 60° anniversario della Miura e il 55° della Countach, suoi grandi capolavori, è promosso insieme a Marzia Gandini, curatrice dello Studio Marcello Gandini.
Tributo Ferrari al Salone Auto Torino 2026
Doveroso, nella cornice espositiva sabauda, rendere omaggio al mito del “cavallino rampante”, con una selezione di modelli curata dal Ferrari Club Italia. Nell’area dei Giardini dei Musei Reali si potranno ammirare diversi gioielli del marchio emiliano. Ecco i nomi: 250 GT Coupé, Testarossa, 365 GT, 512 BB, 512 TR, 308 GTB Vetroresina, F40, 400i, 550 Maranello, 599 GTO, 488 Pista Spider, SF90XX Stradale, 296 Piloti. Insieme ad esse le 488 Challenge e 296 Challenge, impegnate nel monomarca rosso. Completeranno la tela due Ferrari 308 GTB da rally: una con livrea Olio Fiat del 1977 e una con livrea Marlboro del 1976.
Case automobilistiche e marchi presenti all’evento
Alfa Romeo, BMW, Bontu, BYD, Changan, Chery, Citroën, Dongfeng, DS, EMC, FAWCAR, Fiat, GAC, Geely, GFG Style, GWM, Honda, Hongqi, ICAUR, Itala, Italdesign, Jeep, KGM, KIA, Lamborghini, Lancia, Leapmotor, Lepas, Linktour, Lynk & Co, Lotus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, M-Hero, OMODA JAECOO, Opel, Osca, Peugeot, Pininfarina, Porsche, RECARO Automotive, Renault, Suzuki, Tesla, X-Peng e Zeekr.
Modelli portati dalla case al Salone Auto Torino
- Alfa Romeo: Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce
- BMW: Nuova iX3, Nuova i3, Nuova X5
- BYD: Dolphin G DM-i, Dolphin Surf, Sealion 7
- Changan: DEEPAL S07 MY26, DEEPAL S05 ULTRA HYBRID
- Chery: TIGGO 9, TIGGO 8, Q
- Citroën: –
- Dongfeng: Shine GS, Box, Huge, MAGE HEV
- DS Automobiles: N°7 Étoile Hybrid 145 CV
- EMC: 212, 6
- Fiat: Grizzly, Grizzly Fastback
- GAC: Aion UT
- Geely: E2, EX5, Starray EM-i, KO11
- GFG Style: Kangaroo, Bugatti EB112, Aston Martin Twenty Twenty, 5300 GT Corsa Revival
- GWM: ORA5, H7, TANK 300, JOLION MAX, SOUO MOTORBIKE, POER, WEY
- Honda: Prelude Full Hybrid
- Hongqi: HS3, HS5
- ICAUR: V27
- IED: Pagani Alisea, Tesla Time
- Itala: Itala 35, Itala 56, Itala 61
- Italdesign: Honda NSX Tribute, NISSAN GTR 50, BMW Nazca C2, Ferrari GG50, Italdesign Namir, Italdesign Parcour, Italdesign Zerouno, Italdesign Zerouno Duerta
- Jeep: Nuova Compass E Hybrid Plug-in 225 CV
- KGM: Actyon HEV, Torres Full Hybrid, Tivoli
- KIA: Nuova Seltos, EV5 GT
- Lamborghini: Fenomeno, Temerario, Miura, Urus SE, Revuelto
- Lancia: Gamma
- Leapmotor: B03X
- Lepas: L8, L6
- Linktour: L7,L6
- Lynk & Co: 02, 08
- Lotus: ELETRE X, EMIRA 420 SPORT, EVIJA
- Maserati: Grecale, Granturismo
- Mazda: Nuova MX-5 MY2027, Nuova CX-5, CX-6e
- Mercedes-Benz: Nuova GLC elettrica, Nuova Classe C elettrica
- M-Hero: –
- OMODA JAECOO: OMODA 4, OMODA 9, JAECOO 5
- Opel: Mokka GSE Rally
- O.S.C.A: MT6, MT8
- Peugeot: Peugeot e-3008 Long range 230 CV
- Pininfarina: Sergio, Ferrari 400i, Ferrari 550 Maranello
- Porsche: 911, Cayenne, Panamera, Macan
- RECARO Automotive: ARES S1, ARES Panther, ARES Wami
- Renault: Nuova Megane E-Tech Electric, Twingo E-Tech Electric, Clio full hybrid E-Tech
- Suzuki: Nuova E VITARA, Nuova ACROSS Plug IN, Swift Hybrid, S-CROSS Hybrid, VITARA
Hybrid, E VITARA 61 TOP 4WD
- Tesla: Cybertruck; X-Peng: P7+, L03, G9
- Zeekr: 7GT, 7X
I modelli dei brand Bontu, Citroën, FAWCAR, M-Hero saranno annunciati prossimamente.
Auto messe a disposizione per i test drive
- BYD: Dolphin G DM-i, Dolphin Surf, Sealion 7, Atto 2 DM-i
- Changan: DEEPAL S07, DEEPAL S05, DEEPAL S05 ULTRA HYBRID
- Dongfeng: Shine, Box
- EMC: 212
- Geely: EX5, Starray EM-i
- GWM: ORA5
- Honda: Jazz Full Hybrid, HR-V Full Hybrid, ZR-V Full Hybrid
- Hongqi: HS3
- KIA: Nuova Seltos, Sportage trifuel, EV2
- Lepas: L8
- Lynk & Co: 01, 02, 08
- Mazda: CX-5, CX-6e
- OMODA JAECOO: OMODA 5 HEV, OMODA 7, OMODA 7 HEV, OMODA 9, JAECOO 5 HEV,JAECOO 8
- Suzuki: SV-7GX
- Tesla: Model3, Model Y
- Zeekr: 7GT, 7X
Per tutti gli altri approfondimenti rimandiamo al precedente articolo.
Fonte | Salone Auto Torino