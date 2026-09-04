Fiat 600, promozione settembre 2026: sconti fino a 5.800 euro e rate da 149 euro

Fiat 600 torna in promozione anche a settembre 2026 e questa volta le offerte riguardano tutta la gamma principale. Benzina, Hybrid ed elettrica hanno formule diverse, con rate che partono da 149 euro al mese e sconti che cambiano parecchio da una versione all’altra. Il vantaggio più alto riguarda la 600e, che con il finanziamento scende di 5.800 euro rispetto al prezzo di listino. Per alcune motorizzazioni è richiesta anche la rottamazione di una vettura fino a Euro 4.

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Fiat 600, le offerte di settembre 2026

La versione che costa meno è la Fiat 600 Benzina Turbo 100 POP. Il listino parte da 23.900 euro, ma con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services si arriva a 18.950 euro, oltre agli oneri finanziari. Per portarla a casa servono 5.706 euro di anticipo, poi 35 rate da 149 euro al mese e una rata finale di 12.589,60 euro. Il TAN è dell’8,99% e il TAEG del 12,12%. La promozione resta valida fino al 28 settembre.

Chi preferisce una motorizzazione ibrida può invece guardare alla Fiat 600 Hybrid POP da 110 CV. In questo caso il prezzo di listino è di 26.400 euro, ma con promozione, rottamazione e finanziamento si scende a 21.450 euro. L’anticipo richiesto è di 5.714 euro, seguito da 35 rate da 199 euro e da una rata finale di 13.843,10 euro. TAN all’8,99% e TAEG all’11,78%, con scadenza dell’offerta fissata anche qui al 28 settembre.

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La differenza più evidente rispetto al listino si trova però sulla Fiat 600e POP. La versione completamente elettrica passa infatti da 31.750 a 25.950 euro, con uno sconto di 5.800 euro. Il finanziamento prevede un anticipo di 8.194 euro, 35 rate da 299 euro e una rata finale di 12.294,65 euro. Il TAN è dell’8,99%, mentre il TAEG arriva all’11,74%. Per la 600e c’è qualche giorno in più: l’offerta termina il 30 settembre.

Intanto la Fiat 600 continua a farsi vedere anche nelle classifiche di vendita italiane. Agosto non è stato uno dei suoi mesi migliori, ma il modello ha comunque chiuso con 497 immatricolazioni, piazzandosi al 43° posto assoluto e al quinto tra i SUV piccoli.

Il dato dei primi otto mesi del 2026 racconta però una situazione più interessante. Da gennaio ad agosto la Fiat 600 ha totalizzato 10.933 immatricolazioni in Italia, conquistando il 29° posto nella classifica generale. Non ha i volumi di Panda o Grande Panda, ma resta uno dei modelli con cui Fiat continua a presidiare il segmento dei crossover compatti, soprattutto grazie alla possibilità di scegliere tra benzina, ibrido ed elettrico.