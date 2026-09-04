Jeep Avenger, promozione settembre 2026: sconti fino a 10.000 euro e rate da 149 euro

Jeep Avenger torna al centro delle promozioni anche a settembre 2026, con offerte che interessano praticamente tutta la gamma. Si può scegliere tra benzina, e-Hybrid, 4xe ed elettrica, con sconti che in alcuni casi diventano particolarmente importanti. La riduzione maggiore riguarda proprio la versione a batteria, che scende di 10.000 euro rispetto al listino. Tutte le condizioni indicate da Jeep sono valide per contratti sottoscritti entro il 30 settembre 2026.

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Jeep Avenger, a settembre la gamma parte da 21.900 euro

Per chi vuole restare sul classico motore a benzina, Jeep Avenger Longitude 1.2 Turbo da 100 CV viene proposta a 21.900 euro, contro i 25.700 euro di listino. Lo sconto è quindi di 3.800 euro. Il finanziamento prevede un anticipo di 8.431 euro e 48 rate da 299 euro, con TAN allo 0% e TAEG al 3,33%. In questo caso non è prevista una maxi rata finale.

Salendo alla Jeep Avenger e-Hybrid da 110 CV, il prezzo promozionale è di 24.900 euro rispetto ai 27.700 euro di listino. Con il finanziamento servono 6.155 euro di anticipo, seguiti da 35 rate mensili da 149 euro e da una rata finale di 17.552 euro. TAN fisso al 5,75% e TAEG al 7,76%.

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La stessa rata mensile viene proposta sulla Avenger 4xe Upland da 145 CV, che aggiunge la trazione integrale alla formula ibrida. Il listino è di 32.700 euro, mentre con la promozione di settembre si scende a 29.900 euro. L’anticipo è di 7.913 euro, le rate sono 35 da 149 euro e alla fine rimangono 21.403,50 euro. TAN al 5,75% e TAEG al 7,47%.

L’offerta economicamente più pesante riguarda però la Jeep Avenger elettrica. La versione Summit passa infatti da 42.400 a 32.400 euro, con un taglio netto di 10.000 euro. Il finanziamento prevede 11.751 euro di anticipo, 35 rate da 149 euro e una rata finale di 18.034,75 euro. In questo caso il TAN è del 2,99% e il TAEG del 4,68%.

Le promozioni arrivano mentre Jeep Avenger continua a vendere molto bene in Italia. Ad agosto 2026 sono state immatricolate 1.566 unità, un risultato che le ha permesso di chiudere al quarto posto nella classifica generale del mese e ancora una volta davanti a tutti tra i SUV.

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Il dato da inizio anno è ancora più significativo: tra gennaio e agosto 2026 la Jeep Avenger ha raggiunto 31.938 immatricolazioni in Italia, risultando la seconda auto più venduta in assoluto, dietro soltanto alla Fiat Panda. Secondo i dati elaborati da Dataforce, nello stesso periodo Avenger è inoltre il SUV più venduto del Paese, con una quota del 4,96% nel mercato dei SUV e del 10,2% tra i B-SUV.